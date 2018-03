Manfredonia, “Al coworking smart lab il futuro è già arrivato”

Di:

Manfredonia, 21 MARZO 2018. Una entusiasmante “*digital week” nel Coworking Smart Lab di Manfredonia. Una settimana ricca di eventi, fortemente orientata al digitale e dagli interessanti contenuti e spunti di innovazione.

“Nuova Normativa sulla Privacy, in Italia siamo pronti?”. Si inizia venerdì 23 marzo con la Free MasterClass del Corso Privacy che partirà ad aprile. Tutte le novità che la nuova normativa sulla Privacy, conseguente all’applicazione del GDPR 679/2016, porterà nella vita delle persone, delle aziende e degli enti pubblici. Ad illustrare i principali contenuti del corso sarà Adamo Brunetti, Avvocato, Compliance Specialist e Consulente Privacy, Co-Founder di Co.De srl, società specializzata nella consulenza alle aziende e nei servizi alle imprese.

“Smart Launcher 5, benvenuto futuro!”. Si prosegue Giovedì 29 marzo con la presentazione ufficiale di Smart Launcher 5: una riscrittura quasi totale dell’applicazione, sempre più orientata e basata sulle esigenze degli utenti. Un’app più performante rispetto al passato e costruita per gli smartphones di oggi e di domani. Smart Launcher si presenta rinnovato nell’aspetto e nella sostanza. Definito da più parti “*uno dei prodotti sipontini più esportati nel mondo*”, è un’applicazione per smartphones Android interamente ideata e progettata a Manfredonia dal team di Smart Launcher, composto da Vincenzo Colucci, Emilio Vitulano e Giovanni Piemontese.

“Il Growh Hacking non serve a darti risposte, ma a farti porre le giuste domande”. Infine, sabato 31 marzo, sarà a Manfredonia Michele Caruso, Growth Hacker e Citizen Data Scientist in Doing, multinazionale nel settore della comunicazione digitale e della analisi strategica dei big data. Michele Caruso, originario di Rignano Garganico, ma ormai cittadino del mondo (si divide infatti fra l’Italia e Dubai) sarà protagonista del workshop che si terrà presso il Coworking Smart Lab dal tema “Il Growth Hacking in Puglia. Cosa è il Growth Hacking e quali sono le principali metodologie e ambiti di applicazione”.

