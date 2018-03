Manfredonia, cartucce e pallini nascosti in barattoli di vetro

Di:

Manfredonia, 22 marzo 2018. Nell’ambito di predisposti servizi di rastrellamento e perquisizione a largo raggio sul territorio garganico, in particolar modo sui territori di Manfredonia, Mattinata, Vieste e Monte Sant’Angelo, condotti dal personale dipendente della Compagnia Carabinieri di Manfredonia con l’ausilio di personale degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Calabria” e “Sicilia”, in aree demaniali di Manfredonia, ben occultati nei muretti a secco tipici della zona, sono stati trovate 5 cartucce per pistola cal. 9, 5 cartucce da caccia cal. 12 a pallini e 1 cartuccia da caccia cal. 12, il tutto nascosto in barattoli di vetro riempiti di riso per preservarle dall’umidità.

Tutto il materiale sequestrato è ora al vaglio dei militari e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

