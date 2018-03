PREVISIONI METEO - 22.03.2018

Bari, 22 marzo 2018. METEO Puglia: venerdì: insiste un flusso di correnti fredde dai Balcani in direzione delle nostre regioni di Sud-Est. Giornata pertanto ancora caratterizzata da nubi diffuse tra Puglia, Basilicata e Molise con precipitazioni, più frequenti sulla Puglia adriatica. I fenomeni assumeranno carattere nevoso fino a quote di bassa collina su entroterra molisano, Lucania e Murge. Tendenza a graduale miglioramento a partire dal Molise ed in serata tra Puglia e Basilicata. Temperature diffusamente inferiori alle medie del periodo. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali con mare Adriatico fino a molto mosso o agitato, mosso lo Ionio. FASE INSTABILE E FREDDA SUL SUD-EST CON NEVE A QUOTE DI BASSA COLLINA: Una circolazione depressionaria si organizzerà nei prossimi giorni sull’Italia centro meridionale, richiamando a se fredde correnti dai Balcani. Oltre alla piogge rivedremo la neve a tratti sin a quote collinari (200/500m) su entroterra molisano, Lucania, Daunia, Gargano e Murge. Anche le temperature, scenderanno su valori anche sotto le medie del periodo. Tendenza a graduale ripresa delle temperature nel weekend, ma serviranno ancora gli ombrelli con l’arrivo di nuove perturbazioni. (FONTE 3BMETEO) Meteo Gargano, ancora maltempo: nevicate a quote collinari ultima modifica: da

