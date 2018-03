“Parole parole… alla radio” a Foggia

Di:

Foggia. Lunedì 26 marzo, dalle 9,30 alle 11,00 all’aula A del Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali. Scienze della Formazione in via Arpi 155 a Foggia, il dj e presentatore Zaba (Savino Zabaione, di origine foggiane) converserà con gli studenti del “Corso di ricerca e innovazione didattica e di educazione e media”, tenuto dalla prof.ssa Anna Dipace. Una conversazione che sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo libro Parole Parole… alla radio* (Graus Editore, Napoli), che rappresenta un vero e proprio viaggio nel linguaggio radiofonico: dalle origini a oggi: com’è cambiato, come è stato modificato, come ha dovuto modificarsi adattandosi alle esigenze degli ascoltatori e dei new media, come viene percepito oggigiorno soprattutto dalle nuove generazioni.

Con Parole Parole… alla radio Zaba firma un saggio storico-linguistico focalizzando l’attenzione su tre nuclei tematici: l’evoluzione storica del mezzo e, nel contempo, l’attenzione che i linguisti rivolgono al linguaggio radiofonico; la contestualizzazione storico letteraria di Carlo Emilio Gadda, l’approccio critico e linguistico del testo Norme per la redazione di un testo radiofonico *(1953); l’utilizzo della lingua da parte di alcuni dei personaggi più rappresentativi della radiofonia italiana. Savino Zaba offre uno squarcio del mondo radiofonico attraverso preziose testimonianze come quelle di Angelo Baiguini, Carlo Conti, Linus, Michele Mirabella, Riccardo Pandolfi, Rosaria Renna, Marino Sinibaldi, Enrico Vaime, Zap Mangusta.

«Il libro – commenta la prof.ssa Anna Dipace, ricercatrice di Pedagogia sperimentale al **Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali. Scienze della Formazione – giunge dopo i primi trenta anni di carriera radiofonica dell’autore. Felici di ospitare una testimonianza così autorevole, la carriera di Zabaione testimonia che talento e caparbietà sono ingredienti fondamentali per farcela. Gli studenti del corso ascolteranno, oltre alla sua storia personale, anche

quella della radio: dalla sua scoperta all’avvento del digitale, come si è modificato il linguaggio e come sono cambiati i programmi e i codici relazionali».