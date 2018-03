Di:

Manfredonia, 22 marzo 2018. “Il PD è più preoccupato dei destini personali che del territorio”. Intervista al Professore Paolo Cascavilla, già assessore ai servizi sociali dell’amministrazione Campo e Riccardi. Sindacalista della Cgil, insegnante di italiano e latino fino alla pensione, tra i fondatori dell’Ulivo, mai stato iscritto né al Pci, né ai Ds, né al Pd ma “ha sempre votato per loro”, anche quando “era difficile”. E’autore del blog “Futuri paralleli”, le sue pagine sono una presenza costante su ‘Stato Quotidiano’.

Lei non esclude che potrà essere eletto un sindaco del M5s quando si rivoterà per il sindaco a Manfredonia?

Certo, questa possibilità c’è, perché negarlo, molti voti sono andati via. Il Pd li aspetta al varco? Non è detto che non sappiano governare e, se si torna alle urne, non migliorino le loro percentuali. L’esito del 4 marzo è anche quello contro l’amministrazione Riccardi. Quando il parlamentare Bordo ringrazia gli elettori mi fa sorridere perché tanta gente del suo partito, la notte dopo il risultato, non ha dormito…, non ha capito la lezione.

“Votate a fate votare”, si diceva una volta. (Lui, camminando per le strade della città, qualche volta ha sentito dire contro l’amministrazione, aveva capito molto prima degli esiti delle urne che ci sarebbe stato molto malcontento. “Uno su due a Manfredonia ha scelto i 5 stelle”. Più che una brezza marina, un vento forte che soffia sul Golfo, “una ventata nazionale, una marcia trionfale”. Il Pd alle politiche del 2013 supera il 24%, il 4 marzo arriva al 14%).

Cosa è successo, Professore?

Prendiamo meno del livello nazionale, questo era il territorio in cui il Pd era il più forte, il confronto va fatto con quello che era. Paolo Campo nel 2005 viene eletto sindaco con il 74%, nel 2010 con il 73%, Riccardi vince al primo turno con il 60%. Certo c’è l’onda nazionale del M5s.

Il Pd dice di ripartire dai circoli, questo è emerso dall’analisi post voto della segreteria provinciale

Si vince anche con le politiche territoriali, con una presenza sistematica sul territorio.

Sempre in questa analisi, si dice che il Pd ha migliorato il reddito di chi un lavoro ce l’ha abbandonando gli altri. Condivide?

Gli 80 euro ci possono pure stare, come i 500 per i diciottenni. Il fatto è che per la gente del sud non è cambiato molto, degli aspetti positivi non si è resa conto. Il racconto della campagna elettorale è stato monotono: cosa propongono sulle nuove povertà, sull’immigrazione, sull’integrazione, sui beni confiscati alla mafia? Invece di parlare del futuro si è parlato dell’antifascismo che è un piccolo pezzo, invece il dibattito si è incentrato su questo. Dopo gli spari di Luca Traini mi sarei aspettato un risultato diverso, invece la Lega ha fatto un grosso balzo come percentuale in quelle zone.

Il pd è stato carente sui temi della sicurezza?

Non ha parlato di sicurezza perché non ha parlato di futuro, e credo che la responsabilità non sia solo di Renzi ma di tutto il gruppo dirigente. Molti candidati che apprezzavo, candidati della segreteria, non sono stati eletti.

Quali sono le prospettive del Pd a Manfredonia?

Il Pd a Manfredonia non ha più nulla da dire perché c’è distacco dal territorio, si è spezzato un legame e si pensa più ai destini personali che ai bisogni della città. Il fatto è che loro non se ne sono nemmeno accorti.

La conclusione è un po’ generica

Non li assolvo, posso assolvere un cittadino, non chi fa il politico, chi si è candidato nonostante le perplessità del territorio. Riccardi fa un piano di rientro senza coinvolgere nessuno, come un ragioniere. Quando facevo l’assessore sul piano sociale di zona sono stati coinvolti sindacati, associazioni, cittadini.

Ma non è la stessa cosa, mi permetta, un piano di rientro e un piano sociale di zona.

Guardi, non è rimasto molto dei corpi intermedi e quel poco che c’è non viene coinvolto.

Non scorge un’identità precisa nel partito per cui ha votato?

Io non mi sono fatto travolgere, il candidato rappresenta il 50%, il resto è il partito ma molti non la pensano così, ecco il risultato elettorale. Io vedo il populismo arraffato di Emiliano e Riccardi che non si sa dove vogliono andare. Anzi, populismo arraffato non è esatto, parlerei di politiche territoriali poco chiare. Il sindaco Riccardi va avanti a verifiche, allargamenti e rimpasti, poi c’è stato il colpo della Corte dei conti e del piano di rientro. Emiliano, con la polemiche un giorno sì e un giorno no con Renzi, ha distrutto il Pd. Uno che consiglia l’accordo con il M5s a una settimana dal voto. Questo rimbeccarsi continuo e non stare mai zitti…Sugli assegni di cura non sbloccati dalla Regione (il governatore ha tenuto una conferenza stampa per spiegare i ritardi della Asl, ndr) Emiliano se l’è presa con la burocrazia, ma la responsabilità è della politica.

Torniamo al Pd di Capitanata che riparte dai circoli. Ma non si è appena celebrato un congresso che ha eletto Lia Azzarone?

Ma il congresso è stato un’operazione di pochi capi, un’operazione di vertice. Io spero che Lia Azzarone sia qualcosa in più di quello che sembra, lei sente la tutela di queste persone addosso, è stata un’operazione di Campo e Bordo. E’ il gioco delle correnti, che ci possono essere, ma non di potere, gente che ringrazia i capicorrente invece di ringraziare il partito. Il Pd ha perso non solo per l’effetto travolgente del M5s ma anche contro l’amministrazione Riccardi, perché i candidati non erano riconosciuti abbastanza autorevoli dal territorio e per come sono state fatte le liste. Il M5s mi ha accusato di avare detto che il voto per loro era un voto di protesta. Ma perché, non è nobile il voto di protesta?.

