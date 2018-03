Riccardi “ANAC? Ritengo di essere ‘conferibile’. Politiche? Nel PD avrebbero perso tutti, anche io”

Di:

Manfredonia, 22 marzo 2018. “SONO un cittadino sottoposto a tutte le verifiche necessarie. Quindi, sono tranquillo. La Barone? Spara dalla mattina alla sera. Cosa devo commentare? Mi rimetto alle determinazioni dell’ANAC. Vuole una mia riflessione? Ritengo di essere ‘conferibile‘, ma attendo le decisioni degli organi competenti. Ribadisco: non ho alcun ruolo di gestione diretta. Inutile riportare le sentenze relative al Consorzio ASI della Provincia di Napoli, o cercare correlazioni: in Puglia ogni Consorzio ha un direttore generale, a cui sono affidati compiti di gestione diretta”. E’ quanto detto in serata a StatoQuotidiano da Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia e attuale presidente del CdA del Consorzio Asi di Foggia.

La replica, su richiesta, riguarda tanto l’esposto del M5S di Manfredonia quanto l’odierno comunicato della consigliera regionale del M5S Puglia Rosa Barone, relativa all’avvio di “un procedimento di vigilanza” dell’ANAC “relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell’incarico di presidente del Consorzio al sindaco di Manfredonia”.

In merito alle recenti dimissioni dell’assessore al bilancio Pasquale Rinaldi: “Confermo: si tratta di motivazioni personali, per le quali Pasquale ha deciso di non poter continuare a svolgere il proprio ruolo. La Corte dei Conti? Il bilancio? Non c’entrano nulla. Cosa succederà ora? Andrà indicato un sostituto. Stiamo valutando. Ci sarà un rimpasto di giunta? No. Ci sarà solo la sostituzione nell’assessorato al bilancio”

Sui vociferati aumenti della TARI: “Non sono nelle condizioni di fare valutazioni di questo tipo. Quando avro’ tutti gli elementi potrò e potremo valutare”.

Sulle deliberazioni della Corte dei Conti “La problematica è importante. Verificheremo le nuove determinazioni con il secondo e il terzo monitoraggio”.

Sulle politiche e la debacle del Partito Democratico “Bisogna guardare oltre la propria città. Lo dico da sempre. Del resto, la televisione e i giornali esistono anche per questo motivo. Bisogna guardare oltre il proprio territorio”. “Manfredonia ha preso una botta. E’ indubbio. Le analisi del professor Cascavilla (risposta su domanda precisa,ndr)? Guardiamo al di là della nostra area. Prendiamo Barletta, hanno preso una botta ancora più forte. E Andria? Cascavilla non è credibile, se l’analisi sulle politiche riguarda oggettivamente l’intero Meridione, l’intero Stivale. Le analisi di Cascavilla si perdono dunque a casa sua”.

“Nei risultati delle politiche c’è forse tutta la questione meridionale. Il Pd deve scendere nelle piazze? Non ha più nulla da dire al territorio? Io dico che nelle periferie non possiamo andare per ascoltare ma dobbiamo andare oggi, in questo contesto storico-sociale-economico a dare risposte. Atti e fatti concreti. Il Pd a livello nazionale ha perso perchè ha pagato il prezzo più duro di questi 5 anni di Governo. Scelte pesanti, che hanno colpito innanzitutto e soprattutto la ‘carne viva’ delle persone. Lo so che potrebbe sembrare retorica ma lo dico con il massimo della sincerità e dell’impegno profuso in questi anni: a Manfredonia non è semplice amministrare. Io non vorrei dire no a tutto o a sì a tutto, vorrei accogliere le istanze dei cittadini, ma si cerca di amministrare in base alle possibilità vigenti. Se Riccardi o un altro assessore propone, e sbaglia, mi chiedo: esiste un’alternativa? Esiste una proposta migliore? Sì? Indicatemela, grazie”.

“L’ondata che ha travolto nelle ultime politiche il Pd, favorendo il M5S, ha riguardato tutte le realtà territoriali, da Pesaro fino all’ultimo paese della Sicilia. Questa ondata ha dunque altri significati, altri risvolti, altre letture. Letture, risvolti e significati che non si possono analizzare restando concentrati analiticamente su quanto avviene a Manfredonia. Sapete che a Pesaro non è emerso neanche il migliore dei ministri del governo Gentiloni (Minniti,ndr)? E allora, di cosa stiamo parlando?”.

“Michele Bordo? Ripeto: non è una questione di nomi. Questi 5 anni di Governo hanno distrutto e mortificato i sindaci di tantissime città italiane. Mortificazioni che hanno avuto ripercussioni sulle relative comunità. Da qui, se il candidato a Manfredonia fosse stato Riccardi o x, z o y il PD avrebbe perso comunque e in ogni caso. Basta analisi prive di dati oggettivi. Infine, ricordo che storicamente il Pd alle ultime elezioni non ha avuto risultati entusiasmanti. Nel 2013 siamo stati terzi dopo il M5S e il centrodestra. Due anni dopo pero’ a Manfredonia….”

