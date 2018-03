Scomparsa Salvatore Castrignano, cordoglio Di Gioia e Cusmai

Di:

Foggia. “La scomparsa di Salvatore Castrignano è una perdita che ci addolora e che sottrae alla comunità una figura di spicco del sindacalismo di Capitanata. Un uomo preparato che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di sindacalista in un territorio in cui le battaglie per il lavoro e in favore dei lavoratori sono tra i cardini di chi si impegna generosamente nel quotidiano nella propria azione politica. Un esempio da seguire per lo spirito costruttivo profuso nelle sue numerose lotte condotte in difesa dei diritti e dei più deboli. Esprimiamo alla sua famiglia il più sentito cordoglio”

