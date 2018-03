Sì del Consiglio dei ministri alle leggi regionali su editoria, ARTI e AReSS

Di:

Bari. Contrariamente a quanto riportato su alcune testate, si rende noto che martedì 21 marzo il Governo nazionale ha deliberato di non impugnare la legge regionale per il sostegno all’editoria, quella di riordino dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica (ARTI) e le modifiche alla legge istitutiva dell’agenzia strategica sociosanitaria e la legge. Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri ha deliberato la non impugnativa per le seguenti leggi regionali n. 3/2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, la n. 4/2018 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)” e la n. 5/2018 “Modifiche agli artt. 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale AReSS)”. Si ribadisce che nella seduta del 16 marzo il Governo aveva già deciso di non impugnare la legge per lo sviluppo di Taranto quella sui rituali festivi legati al fuoco.

Come già comunicato nell’Agenzia n. 744 del 19 marzo (copiata in calce, ndr), l’impugnativa è stata disposta di recente solo per due leggi regionali, approvate alla fine del 2027 dal Consiglio regionale pugliese: sulla “clownterapia” e sulle strutture per l’assistenza residenziale di non autosufficienti. (fel) Agenzia Puglia Notizie n. 744 di lunedì 19 marzo 2018 “Non impugnativa”: sì dal Governo nazionale alla legge regionale per Taranto Niente da osservare da Roma sulla legge regionale pugliese del gennaio 2018 per Taranto. Il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo rende noto che il Governo nazionale ha deliberato di non impugnare la n. 2/2018, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale pugliese e recante indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto.

Le norme prevedono, tra l’altro, la semplificazione delle procedure autorizzative ambientali per le attività economiche non inquinanti, l’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, misure di rigenerazione urbana e tutela delle risorse urbane e del paesaggio. Di rilievo i contenuti per fronteggiare l’emergenza salute nel territorio della città ionica, potenziando l’offerta integrata dei servizi, consentendo al Comune di Taranto di derogare al patto di stabilità interno e alla sanità di superare i limiti occupazionali negli ospedali. La Giunta ragionale predisporrà il piano strategico “Taranto futuro prossimo”. Nella stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha deliberato la non impugnativa anche per la legge regionale n.1 (Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco). Nelle settimane precedenti, era già intervenuto il disco verde da Palazzo Chigi ad altre quattordici leggi pugliesi del 2017. L’impugnativa è stata disposta per due: la n. 60/2017 “clownterapia” (l’istituzione di una figura professionale non prevista lederebbe la competenza statale in materia di professioni) e la n. 53/2017 (in tema di riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie per l’assistenza residenziale di non autosufficienti). Per quest’ultima sono già previste modifiche in linea con le osservazioni del Ministero della sanità e per correggere alcune criticità riscontrate ina fase di prima applicazione. (fel)