Silvio sulle orme di Bruce Lee “Ma non è combattimento”

Consegue certificazione internazionale per l’arte marziale dello Jeet Kune Do e diventa maestro di seconda generazione nell’arte fondata da Bruce Lee. È Silvio Siliberti di Foggia.

Abbreviato in JKD, il Jeet Kune Do è un’arte marziale sincretica non tradizionale, scientifico-filosofica basata sul combattimento “essenziale” fondata dal celebre shifu Bruce Lee negli anni sessanta. In cantonese Jeet significa “intercettare”, Kune “pugno” e Do “via”; Jeet Kune Do significa, quindi, la “La via del colpo intercettore”.

Silvio Siliberti, anni 44, foggiano, è un cultore appassionato ed un esperto in tale disciplina riconosciuto dal CONI. Il suo desiderio è quello di trasmettere, condividere e diffondere la conoscenza di un’arte che egli ritiene altamente formativa, oltre che utile.

Negli ultimi tempi si è recato negli Stati Uniti, in California, nella zona vicino Los Angeles, per affinare le sue competenze nella disciplina dello Jeet Kune Do conseguendo appunto una importante qualifica di livello internazionale.

La passione per lo sport e per le arti marziali lo accompagnano sin da quando era bambino. La sua voce nel raccontare il proprio passato trasuda entusiasmo ed esperienza costruita nel tempo.

“Vengo da un passato nell’atletica. Ho cominciato ad 11 anni con l’atletica leggera con il professore di Molfetta, il blasonato professor Mimmo di Molfetta, che attualmente dirige il CONI qui nella Capitanata ma è stato per tre volte direttore tecnico della nazionale olimpionica nel settore lanci.

Questo fino all’età di 20. Poi sono stato allievo del Maestro Franco Gervasio, che a Foggia è un’istituzione, per il Confu tradizionale. Inoltre vorrei menzionare tra i miei formatori anche Walter Russo e Umberto Candela, il primo consigliere nazionale ASI ed il secondo dirigente tecnico”.

Il racconto di Silvio Siliberti continua. Da ragazzo andava a studiare a Genova ed è lì che conobbe, proprio in quegli anni, negli anni novanta, il maestro Ted Wong, artista marziale statunitense di origine cinese che ha praticato e insegnato il Jeet Kune Do e profondamente legato all’arte di Bruce Lee di cui egli era anche amico.

“Diventai poi istruttore tra la fine degli anni Novanta e il Duemila” le parole di Siliberti “Sono seguiti altri incontri con maestri esperti del settore. Ho praticato Confu tradizionale e aikido, insegno anche Tai chi, ho praticato pugilato ed altre forme di arti marziali. Ho praticato atletica a livello agonistico. Vengo quindi da una vita di sport”.

Il suo presente è quello di una persona impegnata nel suo lavoro, nel settore della sicurezza, che mantiene però alto l’interesse per la grande arte di Bruce Lee esercitando il ruolo di personal trainer.

“Sono personal trainer riconosciuto dal CONI, ho qualifiche riguardo al personal training anche a carattere europeo, riconosciute dalla Comunità Europea, e qualifiche inglesi essendo stato in Inghilterra a lavorare dove ho ottenuto qualifiche riconosciute appunto in quello Stato”.

Il suo percorso nell’acquisire le competenze relative allo Jeet Kune Do si è andato approfondendo soprattutto negli ultimi anni.

“Per ciò che riguarda il Jeet Kune Do, l’arte appunto di Bruce Lee, diciamo che provengo da una linea di studi, lineage, come viene chiamato, molto duro. Ho iniziato, come dicevo, con Ted Wong, amico di Bruce Lee e al quale lo stesso Lee conferì il certificato di Maestro. Raggiungevo Genova in un viaggio in treno di 11 ore circa, ma ho continuato con Ted Wong, fino alla sua morte. Ho lavorato poi anche con altri maestri di fama internazionale sempre nel Jeet Kune do, come Joaquin Marcelo, erede della scuola di Ted Wong.

Infine abbiamo contattato, io e altri allievi del mio maestro, Tommy Gong e Peter Chin. Tommy Gong è il maestro che si occupa attualmente della Bruce Lee Foundation, creata dalla famiglia di Bruce Lee non solo per mantenere l’attenzione sulle arti marziali ma anche per realizzare azioni benefiche. Tommy Gong fa parte del direttivo ed è anche responsabile del Museo intitolato a Bruce Lee che si trova a Seattle. Peter Chin era un allievo diretto di Bruce Lee.”

L’opinone di Siliberti è che oggi negli ambienti sportivi il Jeet Kune Do sia praticato con superficialità e senza un’esatta cognizione delle caratteristiche specifiche di tale arte.

“Ci siamo rivolti a loro perché in giro c’è tanto sul Jeet Kune Do, ma nella maggior parte si tratta di spazzatura perché il nome di Bruce Lee è stato sfruttato da tanti per fare soldi”.

L’occasione che ha portato Siliberti a vivere la grandiosa esperienza di formazione negli Stati Uniti si è creata in uno stage.

“Ho incontrato Peter Chin e Tommy Gong in uno stage a Venezia dove questi due maestri hanno vagliato le capacità dei vari istruttori presenti e provenienti da vari stati. Io ed un altro istruttore anche lui allievo del mio stesso maestro (eravamo ‘fratelli di scuola’, quindi, come si dice) siamo stati scelti come rappresentanti dell’Italia.

Infine è stato scelto un solo maestro per ogni nazione da formare come maestri di Jeet Kune Do di seconda generazione rispetto agli allievi diretti di Bruce Lee che sono detti i maestri di prima generazione, come Tommy Gong e Peter Chin”.

Ed è così che la sua avventura statunitense ha avuto inizio.

“Siamo andati negli Stati Uniti per essere formati al fine di continuare a mantenere viva la tradizione dello Jeet Kune Do di Bruce Lee.

Abbiamo trascorso una settimana di lavoro intenso, con attività che cominciavano al mattino alle 8 e terminavano la sera alle 21. Abbiamo messo alla prova le nostre competenze nel Jeet Kune Do. Vi e è stato anche uno scambio tra maestri provenienti non solo dall’Europa, ma anche dall’America. Alla fine, dopo aver sostenuto un esame, abbiamo conseguito la qualifica di maestro di seconda generazione. Io ero comunque già riconosciuto dal CONI come insegnante tecnico per l’ASI, Associazioni sportive Italiane, e sono inserito in un albo riconosciuto dal CONI e dal Ministero del Lavoro come maestro e come personal trainer. L’esperienza negli Stati Uniti è stata però l’occasione per ritrovare la propria linea di studi, il proprio lineage.”

Rilanciare le arti marziali rappresenta per il caparbio artista marziale un obiettivo imprescindibile.

“In Italia c’è tanto sul Jeet Kune Do, ma c’è poco sull’original Jeet Kune Do, come dicevo. Io ora sono tra i pochi esperti a livello nazionale ed europeo e posso effettivamente trasmettere insegnamenti sul vero Jeet Kune Do. Questo tipo di certificazione conseguita negli Stati Uniti ne è un’ulteriore dimostrazione. E questo lo dico non per vanagloria, ma perché spesso sono quelli che non hanno nulla in mano a livello tecnico che continuano a parlare pur di vendere un prodotto. Il mio è solo un modo per mettere in chiaro le cose riguardo alla versione più vera del Jeet Kune Do. Io non voglio vendere un prodotto. Io porto avanti una tradizione marziale.”

La sua definizione del Jeet Kune Do.

“Non è uno sport da combattimento. Lo sport da combattimento prevede la presenza di un arbitro, una categoria di peso, delle regole a cui attenersi, un ring, la voglia di essere più forte dell’altro che ovviamente non significa voglia di uccidersi. Le arti marziali invece si occupano della difesa, possono essere utilizzate per affrontare un’aggressione e salvare la propria vita anche contro persone di peso differente dal tuo e in assenza di regole alla base dello scontro nel quale l’unica intenzione dell’aggressore può essere quella di farci del male o ucciderci. Lo dico con tutto il rispetto per chi pratica sport da combattimento, ma va precisato che l’approccio in tali discipline è completamente differente.”

Importanti anche gli aspetti che potrebbero rendere avvincente una pratica dell’arte marziale agli occhi di bambini, giovani, adolescenti per Siliberti.

“Nella mia associazione io ho inserito pedagogisti, esperti con master in pedagogia al fine di dare un taglio educativo alle arti marziali. Il punto è comunque che le arti marziali già di per sé offrono una valida occasione di formazione alle persone in età evolutiva. Nel Jeet Kune Do, ma anche in altre arti marziali, si insegnano valori importanti come il sacrificio per ottenere dei risultati, l’onestà, il lavoro di gruppo, il rispetto dell’altro, la forza vincente del lavoro di gruppo. Tali valori, a mio parere, oggi sono poco praticati tra i ragazzi, sono andati persi. Io amo lavorare con i bambini e i ragazzi e vedo come sia bello formarli e vederli così crescere in modo sano. Credo quindi che il Jeet Kune Do potrebbe fornire a tanti di loro un’occasione di crescita e di esperienza di arricchimento personale”.

L’operato del giovane trainer si svolge al momento attraverso lezioni private e singole non in strutture specifiche.

“Ho insegnato in palestre non mie. Le arti marziali sono per me una passione perché io ho già un lavoro. Mi occupo di sicurezza.

Sono tornato da poco dall’Inghilterra. Al momento mi occupo di allievi in lezioni private. Mi manca una struttura e spero di trovare un aiuto ed un sostegno anche nelle autorità per crearla. Questo per avviare corsi anche low-budget, cioè corsi che possano permettersi anche i tanti ragazzi in difficoltà economiche che vivono nel nostro territorio, nelle zone di Foggia più a rischio, più difficili. Mi impegnerei quindi ad insegnare anche gratuitamente l’arte di Bruce Lee che potremmo definire il Leonardo da Vinci delle Arti Marziali, oltre che una grande persona”.

I progetti per il futuro di questo cultore dell’arte marziale parlano di sogni rivolti non solo al raggiungimento di soddisfazioni personali, ma che aspirano a dare un contributo nel cammino di crescita, emancipazione e rivalsa della propria terra.

“Vorrei fondare una scuola in intesa con le istituzioni. Iniziare soprattutto un’opera di diffusione del Jeet Kune Do in modo massivo. Cercare di fare qualcosa per il sociale. Fare qualcosa per i ragazzi anche dando del mio. Io ora ho gli strumenti anche per formare nuovi istruttori. Per me sarebbe il massimo dare questo alla mia terra. Sappiamo benissimo le difficoltà che essa vive. Io so fare questo e vorrei darlo”.

Daniela Iannuzzi