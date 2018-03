ph liberiinuscita.it (archivio) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Di:



Foggia. Insieme a due complici aveva tentato di entrare in un appartamento a Stornara. Si tratta di Isenovski Faik, cl. ’98, pregiudicato di Carapelle che, insieme ai due al momento ancora ignoti, vistosi scoperto, si era dato a precipitosa fuga. Erano le otto di sera quando il giovane stava scardinando con un grosso cacciavite la finestra di un appartamento, e una ragazza del posto, accortasi di quello che stava accadendo, aveva subito allertato i Carabinieri. Proprio il tempestivo intervento dei militari e di alcuni vicini avevano indotto alla fuga i tre malfattori, uno dei quali, proprio Isenovski, aveva perso il telefono cellulare. Gli accertamenti fatti nell’immediatezza sul cellulare hanno quindi consentito di individuarne l’intestatario, e di estrapolarne anche che una foto, dalla quale si riconosceva proprio il giovane sbadato ladro. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cerignola, fatte tutte le dovute verifiche, hanno quindi raggiunto la casa del malfattore e, dopo averla circondata, vi hanno fatto irruzione bloccando il giovane e dichiarandolo in stato di arresto. Su disposizione del P.M. di turno, Isenovski è stato rinchiuso nel carcere di Foggia. Risponderà del reato di tentato furto in abitazione. Redazione StatoQuotidiano.it Tentato furto in appartamento, 1 arresto a Stornara ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.