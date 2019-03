Manfredonia, immigrazione: dati e analisi a un anno dal governo Salvini

Di:

È di pochi giorni fa la notizia del crollo dei permessi umanitari concessi ai richiedenti asilo: in seguito alla promulgazione del decreto sicurezza, si parla di un calo dal 27% del totale al 2% e di un aumento dei dinieghi dal 56% al 77%.

Anche la Capitanata ha conosciuto gli effetti dell’emendamento salviniano, con l’annuncio della chiusura prossima del Cara di Borgo Mezzanone (che ad oggi ospita tra le 300 e le 400 persone, in misura ridotta rispetto agli anni precedenti) e gli sgombri dell’insediamento abusivo sorto a pochi metri dal centro, che inglobava fino a un mese fa circa 2000 persone. Gli immigrati vivevano (e continuano a vivere) in case di fortuna, in condizioni di disagio estremo. Se alcuni immobili lì costruiti abusivamente sono stati demoliti, gli individui continuano a sostare in quelle zone.

Un altro modo per studiare da vicino il fenomeno è analizzare i dati provenienti dagli uffici dei Servizi Demografici dei comuni. Ad esempio, prendendo in riferimento la realtà di Manfredonia, si scopre che questa non è stata colpita in maniera evidente dagli effetti post decreto come è successo, invece, in altri centri della Capitanata. Esattamente come nella precedente legislatura, si presentano ancora oggi almeno cinque individui alla settimana presso il Comune per ottenere la residenza a Manfredonia. Il dato è rimasto invariato anche in seguito agli sgombri di Borgo Mezzanone. Coloro che riescono ad ottenerla hanno già un visto con regolare contratto di lavoro o sono in attesa di un rinnovo dalla questura ; sono mandati via coloro che, invece, sono in possesso di permessi umanitari o richiesta d’asilo politico (anche se accompagnati da minori). Questi, purtroppo, hanno visto calare drasticamente il numero di strutture nella Capitanata adatte ad ospitarli temporaneamente, in particolar modo proprio a Manfredonia. L’ultima a fermare la propria attività nel mondo dell’integrazione è stata Casa della Carità nei pressi della Parrocchia Santo Spirito, nello specifico a fine gennaio di quest’anno: non è stato emesso alcun nuovo bando dalla Prefettura né è stata concessa una proroga. Essa offriva prima accoglienza a massimo 25 rifugiati, qui con i permessi di più svariato tipo. La stessa sorte è toccata anche a Casa Scalabrini.

Una possibilità di aiuto concreto per queste persone c’è e a Manfredonia si chiama “via dell’accoglienza”: si tratta di una tutela di rintracciabilità (garantita per legge), una sorta di indirizzo fittizio che permette agli immigrati senza permessi di ricevere tutte le documentazioni necessarie e, di conseguenza, accedere ai servizi del paese. Da poco è anche collegata con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS (fino a poco fa neanche i bambini avevano diritto ad assegni di invalidità perché, appunto, non registrati da nessuna parte). Poco tempo fa, invece, è stata ignorata la proposta dei Verdi (estesa a tutte le amministrazioni comunali della Capitanata) di istituire un albo anagrafico degli immigrati ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.267.

La comunità straniera di Manfredonia, ad oggi, è una presenza minoritaria. Sono 808 gli extracomunitari regolarmente residenti e 744 i cittadini comunitari.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 22 marzo 2019