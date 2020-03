Agevolazioni per asili nido, Mancini: “Doveroso pensare anche ai gestori”

Foggia. “Vista la proposta dei consiglieri comunali della Lega e di Forza Italia rivolta al sindaco di Foggia, ritengo opportuno fare alcune considerazioni”. La nota è diche lavora nel settore dei nidi comunali convenzionati di Foggia dopo che i consiglieri di maggioranza Soragnese, Iacovangelo e De Martino hanno evidenziato l’impegno in corso per le famiglie di chi frequenta nidi comunali e scuole dell’infanzia

“Premesso il momento difficile che tutti stiamo vivendo, dobbiamo cercare di rimanere uniti senza pensare in modo singolo ma abbracciando tutta la comunità. Nello specifico, riguardo al problema dei rimborsi per le rette degli asili nido e della scuola infanzia alle famiglie, è doveroso anche pensare alle famiglie dei gestori asili nido e scuole dell’infanzia paritarie private, che ogni anno si ritrovano a dover fronteggiare non poche difficoltà a causa dei lunghissimi tempi di burocrazia della pubblica amministrazione, dei doverosi pagamenti di utenze, fitti, viveri, sanificazioni e, non ultimi, gli stipendi al personale che rappresenta il cuore di queste attività.

Ben venga, dunque questa proposta a tutela delle famiglie dei bambini, ma bisogna che si tenga conto anche di quest’altro aspetto al fine di poter garantire la continuità delle attività socio educative, cioè che ci sia un’attenzione triplice coinvolgendo anche i gestori e il personale impiegato. Personale al quale, negli anni, è sempre stato richiesto sacrificio e spirito di adattamento, con stipendi minimi e in presenza forza lavoro rappresentata da donne anche capo famiglia, che non si sono mai risparmiate donando il loro lavoro con amore ai bambini e alle loro famiglie.

Il sindaco Landella ben conosce queste situazioni e può dare prova che le donne lavoratrici delle strutture convenzionate con il comune di Foggia da oltre 35 anni sono personale di serie A, fiore all’occhiello di questa amministrazione, per questo utile ed essenziale servizio alle famiglie foggiane”.

Daniela Mancini, lavoratrice settore asili convenzionati