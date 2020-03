Anna Rita Caracciolo “Forza Graziano, preghiamo per il nostro dottore”

Manfredonia, 22 marzo 2020. “FORZA GRAZIANO! Ora piú che mai sosteniamo e preghiamo per il Nostro DOTTORE che ha sempre fatto del bene per tutta la comunitá“.

Lo scrive su facebook, con richiesta di pubblicazione, Anna Rita Caracciolo di Manfredonia, presidente tra l’altro dell’Associazione “Angeli“.

Come risaputo, si fa riferimento al medico cardiologo ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza , nel reparto di medicina, dopo essere risultato. In questa settimana, l’uomo ha lavorato nell’ospedale San Camillo, così originando verifiche, chiusure di reparti e tamponi al personale che sarebbe entrato in contatto con il medico.