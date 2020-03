Coronavirus, quel report dell’O.M.S. dimenticato (L’ATTO)

Bari, 22 marzo 2020. Appena 48 pagine. Titolate “” (Un mondo a rischio).elaborata, su incarico dell’, dal gruppo di esperti facenti capo al Global preparedness monitoring board e consegnata durante il settembre 2019: come risaputo, a dicembre 2019 il viruscomincia a diffondersi nella regione cinese dell’Hubei, capoluogo Wuhan. Per esempio nell’incarto si legge: “La malattia prospera nel disordine,le epidemie sono in aumento e lo spettro di un’emergenza sanitaria globale incombe su di noi”.

E soprattutto mette in luce quanto segue: ”C’è una minaccia molto reale di una pandemia in rapido movimento,altamente letale,di un agente patogeno respiratorio che uccide migliaia di persone e azzera il 5% dell’economia mondiale…Una pandemia su tale scala sarebbe catastrofica producendo una situazione altamente caotica. Il mondo purtroppo non è preparato,e per questo deve programmare sistemi importanti per individuare e controllare potenziali focolai di malattie”.

DOSSIER > OMS WORLD RISK (1)

Lo studio poggia su dati emersi nel corso della pandemia H1N1(febbre suina) e dell’epidemia Ebola, e rileva che “Molte raccomandazioni esaminate sono state attuate male,o non sono state attuate e persistono notevoli lacune. E’ormai tempo di agire”. Le modalità del contagio? Ecco: “Gli agenti patogeni si diffondono attraverso le goccioline respiratorie,possono infettare un gran numero di persone molto velocemente e, con le odierne infrastrutture di trasporto si spostano rapidamente in diverse zone geografiche”.

I ricercatori, per concludere, sostengono che “La gran parte dei sistemi sanitari nazionali non sarebbe in grado di gestire un grande afflusso di pazienti infettati da un agente patogeno respiratorio capace di una facile trasmissibilità e di una elevata mortalità…tenendo conto che i Governi, gli scienziati, i sistemi sanitari di no pochi Paesi stanno affrontando un crollo della fiducia pubblica che minaccia la loro capacità di funzionare in modo efficace”. Qualcuno del ceto dirigente europeo e italiano ha preso visione,sei mesi fa, di quanto soprascritto? Non è dato sapere.

Qui il dossier “A world at risk”. OMS WORLD RISK (1)

A cura di Nino Sangerardi, 22.03.2020