Coronavirus, stop totale agli spostamenti dal Comune in cui ci si trova

Roma. I ministri della Salute Speranza, e dell’Interno, Lamorgese, hanno adottato un’ordinanza che vieta di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova. Le uniche deroghe sono per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza” o per motivi di salute.

PRESIDENTE PROVINCIA NICOLA GATTA. Nuova ordinanza ancora più stringente emanata in modo congiunto dal Ministero della Salute e dell’Interno: 🛑 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quelli in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di salute.

#RESTIAMOACASA