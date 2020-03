Elena Gentile “In Emilia l’hotel Covid 19 c’è. E da noi?”

La quarantena, la convalescenza dei pazienti ospedalizzati e dimessi corona virus positivi. La quarantena e’ un provvedimento indispensabile per interrompere la catena del contagio. In molte circostanze non è possibile garantirla presso il proprio dominio in maniera corretta. Penso anche ai senzatetto.. Ecco! Io avrei attivato questa soluzione in Puglia. Alberghi con stanze singole, bagno ed altri confort ,servizio ristorazione in camera.il tutto garantito da personale o.o.s.s.Perche’,oltre ad attrezzare gli ospedali,dobbiamo fare in modo che i cittadini non abbiano la necessità di ricorrere ai servizi sanitari. FACCIAMO RUMORE!! In Emilia Romagna l’hotel covid c’è !”.

Lo scrive sui social l’ex europarlamentare Elena Gentile.