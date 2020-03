Giovanni Caratù “Sanità, Manfredonia non è più disposta a ricevere un ulteriore schiaffo”

Manfredonia, 22 marzo 2020. “Tanti i casi riscontrati a Manfredonia di positività al Covid 19 (pare che l’origine sia da attribuire a un noto operatore della sanità Sipontina) quindi cattiva gestione della sanità regionale rappresentata dal Presidente Assessore Emiliano.

Ovviamente le versioni complottiste, per il momento le accantoniamo. Il Presidente Emiliano, magari anche l’ex assessore Gentile, non si lasceranno sfuggire il pretesto o forse l’alibi per chiudere definitivamente il San Camillo De Lellis di Manfredonia”.

“Altrimenti non si spiegherebbe l’eliminazione del San Camillo dal piani regionali anti Covid 19. Non si spiegherebbe nessun invio di ventilatori polmonari ( Lucera 10 ) non si spiegherebbe i zero investimenti nella sanità a Manfredonia, sia la sanità che la politica Sipontina hanno colpe immani, certo. Presidente, ex Assessora, siete entrambi candidati alle elezioni regionali, dite chiaramente all’elettorato che intendete chiuderlo, che la vostra decisione forse ha motivazioni politiche o addirittura personali. Manfredonia, comune più popoloso della provincia, trova incomprensibile addirittura anti economico il disimpegno economici dal punto di vista imprenditoriale e sanitario.

“Il resto sono chiacchiere! Il Presidente Emiliano in TV si vanta spesso di aver risanato il bilancio della sanità Pugliese attraverso il piano di rientro. Ma questo piano di rientro non sta scritto da nessuna parte che lo debba pagare soltanto il popolo Sipontino, o addirittura tutto il popolo Garganico. Questa città ha diritto ad una sanità pubblica, come in tutta la Puglia come in tutta l’Italia, poco importa che ci sia molta vicinanza stradale con San Giovanni Rotondo (eccellente ospedale ecclesiastico ma pur sempre privato). Stessa vicinanza stradale che hanno gli ospedali di Foggia e San Severo, dove gli investimenti regionali nella sanità sono ingenti”.

“Vi prego non trasferite nelle istituzioni le vostre piccole,piccolissime beghe politiche,se non addirittura personali. Manfredonia non è più disposta ad avere un ulteriore schiaffo o, addirittura, essere terreno di un vostro scontro politico. Dateci quello che ci spetta come Italiani come Pugliesi sopratutto come operosa comunità di contribuenti. dateci il nostro senza nulla togliere ad altri. ACCANTONIAMO.”.

A cura di Giovanni Caratù, presidente Manfredonia che funziona