Grazia Manna “L’informazione aiuta a difenderci dal Coronavirus”

. I dati che, secondo la recentissima Direttiva del Ministero dell’Interno, dovrebbero essere resi disponibili sui siti dei Comuni sono ancora incompleti. Nei giorni scorsi ci sono stati inutili e superflui comunicati stampa su casi “sospetti“, che per legge non vanno resi di pubblico dominio, ma non è dato sapere perché ci si rifiuta di precisare che il giovane contagiato di Orsara di Puglia è un OSS, dipendente della RSA di Troia, probabilmente contagiato dall’OSS di Sannicandro Garganico ricoverato da giorni.

Mancano disposizioni stringenti ai medici di famiglia per i dipendenti in quarantena e comunicati stampa dell’ASL FOGGIA o del Distretto Sanitario di Troia su eventuali interventi di sanificazione della struttura sanitaria assistenziale e di tutela della salute dei cittadini troiani e dei Monti Dauni e soprattutto degli anziani assistiti e dell’equipe multidisciplinare della RSA, formata da personale altamente qualificato, in prima linea in questo terribile momento storico. La RSA di Troia, in contrada fontanelle a circa 500 metri del centro abitato, dispone di 60 posti letto organizzati in tre nuclei con camere a due letti e servizi dotati di ogni comfort.

Un intero nucleo di 20 posti letto è dedicato ai soggetti affetti da malattia di alzheimer e demenze correlate. Il centro diurno alzheimer è stato sospeso, come riferito dagli utenti, nei giorni scorsi. In tutte le Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie d’Italia, all’indomani di contagi accertati, c’è stata ampia e dettagliata informazione. Alla RSA San Raffaele di Troia siamo al terzo caso accertato e non abbiamo uno straccio di informazione su quest’ultimo caso e su eventuali provvedimenti assunti per arginare e bloccare ulteriori contagi.

Credo sia doveroso da parte delle Autorità competenti informare più compiutamente i tanti cittadini dei Monti Dauni che stanno collaborando fattivamente, restando a casa, e rispettando tutte le ordinanze ministeriali, per ottenere risultati più efficaci contro il coronavirus. Ai tre contagiati l’augurio di una rapida guarigione, ai responsabili della cosa pubblica, buon lavoro ed un grande grazie per una informazione più completa e puntuale. Tutti insieme possiamo e dobbiamo farcela, uniti si vince! #IoRestoACasa

(A cura di Grazia Manna, attività Movimento 5 Stelle)