“Grazie a Cuba, ai medici e al suo sistema sanitario, modello contro i tagli”

Foggia, 22 marzo 2020.per aiutare il personale sanitario che si sta occupando dei malati di covid-19. L’arrivo è stato preannunciato nei giorni scorsi dal ministro del welfare Giulio Gallera. Sono stati salutati calorosamente e con applausi alla loro partenza nell’aeroporto di La Havana.

https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XndS1uSwH3PFLOLg (clicca qui per il video)

Il partito della Rifondazione comunista esulta sui social e ringrazia. “Cuba è una piccola nazione da decenni sotto embargo economico- scrive il partito di Rc di Molfetta- nonostante tutto “sforna” migliaia di medici di altissimo livello come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suo sistema sanitario pubblico è all’avanguardia nel mondo e i suoi medici si spostano in tante parti del mondo, su base volontaria, per sostenere i popoli soprattutto nelle zone del cosiddetto “terzo e quarto mondo”. Oggi un gruppo di 52 medici è arrivato in Italia per sostenere la sanità Italiana in difficoltà non tanto per la virulenza del Coronavirus ma per i miliardi di tagli che ha dovuto subire a favore della sanità privata. Oggi diciamo grazie a Cuba e al suo sistema sanitario pubblico, domani speriamo quel modello diventi un punto di riferimento anche in Italia dove la generosità e la bravura del nostro personale medico si è dovuta scontrare con le folli politiche di tagli delle risorse”.

“Dopo aver accolto i malati della nave di crociera britannica che nessun porto voleva ricevere, dopo avere offerto al mondo i medicinali da loro preparati (tra cui l’Interferone Alfa 2B) oggi Cuba viene a aiutare il popolo italiano in questo difficile momento per il mondo intero.

Non dimenticheremo questo gesto di profonda solidarietà umana, forse incomprensibile per i predicatori di odio che hanno speculato sui media in questi giorni.

Mentre gli Stati Uniti bombardano, provocano guerre ed inviano le loro truppe per pericolose esercitazioni militari nella UE, Cuba ha offerto la sua mano al nostro popolo senza speculazioni, quando altri hanno gravemente e colpevolmente danneggiato la nostra salute smantellando la sanità pubblica. Mentre anche i governi europei esportano armi, bombe e guerre, Cuba invia migliaia di medici in tutto il mondo, tenendo vivo l’esempio internazionalista di Ernesto Che Guevara. La salute ritorna ad essere un diritto sociale prioritario, ed un bene comune che richiede solidarietà, umanesimo e soprattutto politiche pubbliche”. Dalla pagina facebook di Rc San Giovanni Rotondo, le parole di Maurizio Acerbo, Resp. Area Esteri Segretario Nazionale. La questione da sanitaria è diventata politica.

Redazione StatoQuotidiano.it