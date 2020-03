Manfredonia, 87enne deceduto per Covid-19. Francesco “La verità, e ora ci negano il tampone”

, 22 marzo 2020. , risultato positivo al Covid-19 . “Mio nonno – spiega Francesco – non aveva nessuna patologia, ha contratto il virus in ospedale (qui la nota dell’ASL Foggia che conferma la positività dell’uomo, senza però far riferimento al luogo del contagio, ndr) “. Naturalmente, le cause dell’infezione saranno accertate dopo le dovute verifiche. “Mio nonno è andato in ospedale per motivi differenti da quelli del Covid19 (disturbo nella defecazione,ndr) – spiega Francesco -, il ricovero è durato dal 4 al 12 marzo 2020 nel reparto di Chirurgia generale (in seguito chiusa per sanificazione,ndr) . Ha subito un intervento con eliminazione di un polipo. Dopo qualche giorno dalle dimissioni ha avuto l’influenza”.

“Mio nonno – continua Francesco – era un leone di 87 anni. Non si ammalava mai. Non andava mai in ospedale. Poi, da quando in tv, hanno iniziato a parlare di questo virus non usciva più di casa. Dopo essere ritornato dall’ospedale, appena ha iniziato ad avere l’influenza, la tosse e mancanza di respiro – dice Francesco – mi sono messo in contatto con i vari numeri verde. Mio nonno ha preso la tachipirina, dopo indicazioni mediche. Poi dopo 3 giorni di Tachipirina ho chiamato una parente che lo assisteva e gli ho detto di chiamare i sanitari per fargli il tampone. Inizialmente, e incredibilmente, non è stato possibile eseguire il test”, aggiunge Francesco. “Poi altri miei zii lo hanno portato nella struttura pre – triage all’esterno del pronto soccorso di Manfredonia. Finalmente è stato eseguito il tampone. E’ stato giovedì mattina, l’esito lo abbiamo saputo verso le ore 12 di venerdì 19 marzo: positivo“.

La positività crea “angoscia” i tutti i familiari dell’uomo. “Operatori sanitari consigliano a mia zia, che assisteva mio nonno, di mettersi in quarantena domiciliare e di rispettare obbligatoriamente tutte le indicazioni stabilite ai sensi di legge. A mio nonno gli viene riferito di stare nella camera da letto e di non uscire per nessuna ragione”. In seguito: “Mia zia mi chiama piangendo – racconta Francesco – anche perché il nonno faticava tantissimo a respirare. Alle 13.52 chiamo il 118 e dico di andarsi a prendere mio nonno. Mi viene detto che doveva rimanere in casa, io gli dico che stava male, che faticava tantissimo nella respirazione”. A Francesco, secondo il racconto fornito testualmente, viene detto che “ci sarebbe stato un intervento appena si fosse liberata un’ambulanza“. “Provo con frequenza a richiamare il 118 perché mio nonno peggiorava e l’ambulanza non arrivava”.

Come riferisce Francesco “Alla fine, dalle 14 circa, orario della prima chiamata, l’ambulanza è arrivata dopo ore”. “Mio nonno era morto nel suo letto, cosa altro devo aggiungere?”. “Ora mi chiedo – dice Francesco – a un medico risultato positivo dell’ospedale San Camillo sono state prestate cure e sono stati eseguiti i test necessari. Le persone che sono state a contatto col dottore, i familiari e il personale dell’ospedale hanno ricevuto il test per attestare qualsiasi correlazione, o meno, con il Covid-19. Invece – continua – i miei parenti che sono stati a contatto con mio nonno sono in quarantena domiciliare senza che gli sia stato eseguito un tampone. Mi chiedo, nell’ambito della possibilità di esternare con moderazione il mio pensiero: è questa una buona sanità? In questo modo, senza effettuare con celerità i tamponi, il numero dei positivi non è destinato a crescere? Voglio che qualche medico possa fornirmi le dovute spiegazioni. Mi chiedo allora: per cosa lottiamo? Chi ci assiste? Vorrei conoscere la verità e vorrei avere il sacrosanto diritto alla tutela della salute dei miei parenti che sono in quarantena abbandonati da tutto e da tutti”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it