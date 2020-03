Manfredonia. Appalto mitigazione rischio idraulico, Tar accoglie ricorso Cosmic Impianti srl

. “da parte della commissione di gara, nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell’offerta economica,, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181)”.

Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso proposto da Cosmic Impianti s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi D’Ambrosio, Francesco La Torre, contro Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro, Provincia di Foggia, non costituita in giudizio; nei confronti Rotice Antonio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Serene Natalia Gatta e Gaetano Prencipe, per l’annullamento tra l’altro:

della determinazione del responsabile del settore appalti e contratti della Provincia di Foggia n. 1070 del 5.7.2019, relativa alla gara 2S/2019 indetta dal Comune di Manfredonia ed avente ad oggetto la procedura aperta telematica per l’affidamento dell’opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico-ponte di via Cervaro – Vallecola San Lazzaro; della nota dell’8.7.2019, recante la comunicazione, del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto; della determinazione del predetto responsabile n. 1097 del 12.7.2019, relativa alla dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; del verbale n. 1 del 21.3.2019, in seduta pubblica, e dei verbali n. 2 del 2.4.2019, n. 3 del 9.4.2019, n. 4 dell’8.5.2019, n. 5 del 4.6.2019 e n. 6 del 21.6.2019; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli impugnati; nonché per la declaratoria di nullità del contratto, ove medio tempore stipulato, oltre che per il risarcimento dei danni derivanti dagli impugnati provvedimenti, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente monetario.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Angelo Fanizza.

Accogliendo il ricorso, il Tar ha condannato sia il Comune di Manfredonia, sia la società Rotice Antonio s.r.l., al pagamento delle spese processuali, che liquida, in egual misura, in €. 1.500,00 ciascuno, in favore della società ricorrente (totale €. 3.000,00).