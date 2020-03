Manfredonia, fratello dottor Graziano Riccioni “Ha rispettato tutti i protocolli sanitari”

, 22 marzo 2020. “In queste ultime ore sono circolate, a mezzo diversi canali di comunicazione, notizie afferenti il Dr Graziano Riccioni. Ritengo opportuno ed indispensabile comunicare a tutti che attualmente mio fratello è ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo – reparto Medicina – per cure relative ad infezione da Covid -19. Ad oggi non risulta essere pervenuta alcuna contestazione da parte di Autorità né tantomeno avvisi da parte della Procura della Repubblica.“.

Lo scrive pubblicamente sui social l’avvocato Mauro Riccioni, fratello del dottor Graziano, medico cardiologo in servizio tra l’altro nell’ospedale San Camillo di Manfredonia, risultato positivo al Covid-19.

“I sintomi manifestati hanno sorpreso Egli stesso che, certamente, da medico ha le cognizioni specialistiche. Pertanto chiedo di avere rispetto per un Professionista che è stato ferito sul campo e rispetto per la preoccupazione di tutta la Sua famiglia. Cerchiamo di superare tutti uniti le incredibili difficoltà che ci stanno provando, fisicamente e moralmente, evitando illazioni che in questo momento appaiono ingiuste, inappropriate e codarde verso coloro che lottano tutti i giorni per salvare la vita a Noi tutti. Grazie. Mauro Riccioni”.

