OSS, Francesco a Dattoli “In questo momento, sbloccare graduatoria è un’esigenza”

Foggia, 22 marzo 2020. “Parlo a nome di tanti OSS che hanno riscontrato irregolarità compiute per la formazione graduatoria concorso Ospedali Riuniti di Foggia. Noi che NON abbiamo dichiarato i titoli prestati presso strutture private convenzionate/accreditate, perché nel bando viene palesemente specificato che i titoli valutabili riguardano esclusivamente il servizio prestato presso “CASE DI CURA private convenzionate/accreditate” (per comprendere cosa sono le case di cura il riferimento normativo è il D.M. 5 Agosto 1977 e il riferimento regionale è legge regionale 30 maggio 1985 n.51).Da qui, senza alcun rispetto nei confronti del bando, si è deciso di ritenere valido il servizio prestato in qualsiasi tipologia di struttura privata e accreditata (RSA, RSSA, Hospice, Case Protette), compiendo una enorme ingiustizia nei confronti di chi come me ha deciso di NON inserire il servizio prestato in queste ultime perché nel bando era specificato solo CASE DI CURA”.

“Vi chiedo di rivedere le vostre posizioni, la graduatoria così formulata è del tutto irrispettosa nei confronti del bando. NON DEVONO ESSERE ASSEGNATI PUNTEGGI A CHI HA VISTO DECURTATO I PROPRI TITOLI, MA DEVONO ESSERE ANNULLATI TUTTI I PUNTEGGI DI SERVIZIO PRESTATO IN STRUTTURE CHE NON SIANO CASE DI CURA! Vi chiedo di fare chiarezza su quanto accaduto e che il Sig.Dattoli ci dia una spiegazione!!! Visto che avere una risposta, dopo averci provato via mail e via telefono, è impossibile!”.

“In questo momento di grande emergenza sanitaria di tutta la regione Puglia mi sembra oltre che giusto,doveroso sbloccare la situazione e assumere in maniera immediata… Aggiungo anche che nel recente concorso per infermieri gestito dalla Asl Bari venivano utilizzati gli stessi termini in merito alle case di cura e difatti molti candidati possono confermare che il servizio prestato presso rssa hospice etc è stato annullato, come gli stessi della commissione”. “Anche alla consegna titoli, durante la prova orale, coloro che raccoglievano i titoli sembravano confusi in merito alla possibilità di convalidare o meno il servizio prestato in altre strutture diverse da case di cura.Quindi si chieda al Sig.Dattoli di chiarire questa cosa …perché ad alcuni candidati è stato giustamente annullato il punteggio in servizio presso strutture diverse dalle CASE DI CURA ed invece ad altri è stato considerato. Cordiali saluti”.

(A cura dell’OSS Capoccia Francesco, 22.02.2020)

