d’Arienzo “Monte è zona bianca, tra i 1 e 5 casi: ora ordinanza per commercio”

🔴🔴 VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO d’ARIENZO: “SIAMO ZONA BIANCA, TRA I COMUNI CHE HANNO DA 1 A 5 CASI POSITIVI. LAVORIAMO AD ORDINANZA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI”“Benvenuti a tutti nella Casa comunale”: dalla sua stanza il Sindaco Pierpaolo d'Arienzo con un videomessaggio ha condiviso alcuni aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.▶️ “Abbiamo iniziato i sopralluoghi nelle attività commerciali” – ha dichiarato il Sindaco e oggi, infatti, con la Polizia Locale e il Responsabile del SUAP è stato effettuato presso il Centro commerciale.▶️ Il Sindaco ha anche annunciato che – “la prossima settimana emaneremo un’ordinanza che conterrà le disposizioni per una più puntuale, precisa ed efficace organizzazione dei servizi di distribuzione di beni di prima necessità”.▶️ In merito ai casi positivi: “Come da Bollettino della Regione siamo indicati zona bianca, cioè con casi da 1 a 5”.“Un abbraccio a chi sta rispettando le regole con sacrifici e rinunce, state facendo la cosa giusta” – ha aggiunto il Primo cittadino – “Ma non mancano i controlli”.d’Arienzo ha concluso: “Siamo in continuo contatto con la Regione, con la Prefettura, con l’ASL per organizzare al meglio la comunicazione e garantire un aggiornamento costante e continuo”.#MonteSantAngeloComunica | www.montesantangelo.it

Pubblicato da Comune di Monte Sant'Angelo su Sabato 21 marzo 2020