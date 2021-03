Covid Puglia, Lopalco: “In estate terza ondata sarà esaurita”

Bari, 22/03/2021 – (adnkronos) “In estate la terza ondata” di Covid “sarà esaurita e nel frattempo saranno arrivati i vaccini in quantità sufficiente per coprire tutte le categorie di rischio. Questo fa ben sperare che non assisteremo ad ulteriori ondate pandemiche”.

A dirlo, all’Adnkronos Salute, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Puglia che condivide l’ottimismo del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla possibilità di avere un’estate più tranquilla sul piano della pandemia.

Per l’epidemiologo, in merito alla vicenda del giornalista Andrea Scanzi che ha raccontato su Facebook di essersi vaccinato con una dose avanzata di AstraZeneca scatenando molte polemiche, “la vaccinazione, essendo potenzialmente legata a situazioni delicate di salute, dovrebbe essere protetta da una forte privacy”. “Non conosco proprio la vicenda, ma resto dell’idea che, in generale, serva una maggiore tutela della privacy”, ha aggiunto Lopalco. (adnkronos)