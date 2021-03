Covid Puglia, non aveva ancora 30 anni: muore Anna Scardigno

In questa battaglia lunga un anno, la nostra comunità molfettese, ha pianto per le storie infrante di coloro che hanno perso la sfida con il virus. Per qualche ragione, però, abbiamo preferito costruire l’alibi che, in fondo, è qualcosa che colpisce gli altri, gli anziani, gli ammalati. Come se non fossero vite, storie, affetti da custodire, proteggere. Ma…man mano che il tempo ha disvelato a noi stessi questa atroce menzogna ci siamo ancora più stupidamente affannati a creare nuove categorie elettive, dei predestinati alla morte. E pazienza…tanto non tocca a noi. Tocca solo gli altri! Abbiamo svuotato le vite meravigliose, i racconti preziosi delle persone, per delle miserevoli categorie di predestinati. Ma vorrei dirvi chiaramente che tutto questo è un ALIBI, un grande alibi al quale abbiamo voluto credere per metterci al riparo dalla realtà. E la realtà è un altra, la verità è un altra, ed è giunto il momento che nessuno, proprio nessuno, si senta al riparo.