Divina Commedia, versione dialettale sipontina. Inferno (Canto II)

L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita), di alcuni canti della Divina Commedia.

Inferno Canto II

Llu jurne ce nn’eve pe ll’arja bbrune

luveve ll’aneméle sop’a tèrre

da tutt’i fatije, ije sule e june

mm’apprepareve a scì ngondr’a lla guèrre,

tande ca p’u camine so’ sfjatète,

ca me tene lla chépe ca ce nzèrre.

O Muse, o bbèll’ingègne, mm’ajutéte:

o mmènde c’à scritte quèdde c’à viste,

qquà, mo ce vede, quande ssì peséte.

Àgghje ditte: “ Pojete ca me guide.

guardeme se sta vertù ji pussènde,

mbrime ca mm’abbije sop’a sti lide.

Tu dice, ca da Silvje llu parènde,

tutte vive angore, ombra immurtéle

p’u munne jirte, tande sènzibelmènde.

Pèrò, se llu cundrarje ad ogne méle

garbéte ji stéte, penzanne a ll’èffètte

c’assì da jèsse a và jèsse, u cché e quéle,

nn’uà jèsse ndègne a nn’ome de ndèllètte

pe tutt’a granna Rome e pe ll’imbere

pe custu cile, pe nu pédre èlètte:

a quéle e quéle (pe ddice llu vere)

fu stabbelite pe llu luche sande,

ddica cj’assètte a scèndènze de Pjere.

Pe sta scennute ca tu tine vande,

cose ò sendite ca so’ a raggjone

de lla vettorje e d’u papéle mande.

Ce nn’ètte po’ ll’andiche pp’elèzjone

pe purté llu conforte a quedda fede,

ca ji llu prengipje a lla salvazjone. 30

Ma pecché ije a qquà? Chi mme llu cungede?

Né Eneje a mmanghe Pavele ij ndrone

mmanghe dègne so’ e nnè ll’at’u crede.

Quand’anghe ije nzinbr’a ttè mm’abbandone,

spere ca sta venute nn’ji zazolle

se june pènze e crede ca nn’arraggjone.

Ccum’e cchi sbrevugne quèdde c’ammolle

e pe nn’at’ideje cangj’a preposte

d’accumenzé da chépe e sté lla volle;

cchessì jé fatte sop’a quèdda croste,

ca penzanne è puste fine a lla mbrese,

ca nda ll’accumenzéje ji stéte toste.”.

“S’àgghj’a parola tova a bbon’a ndese”,

ò respuste, magnanime, quèdd’ombre,

“ ll’anema tove a temènze ji offese:

c’a ll’ome pe ll’anne ngudde lli ngombre

sì c’ a lla bbona mbrese ne ngj’assolve,

ji faveze a vedì lla bbèstje e ll’ombre.

De sta temènze, tu t’adda resolve,

tt’ jà dice lla venute c’àgghje ndese

d’a prima cose ca te dè’ nn’ji polve.

Stev’ije tra quidde ca so’ suspese,

me chjém’a Bbevèlle, aggarbète e bbèlle

tande de cumannareme ll’è chjese,

ll’ucchje lli llucèvene cum’è stèlle,

ò ccumenzète a ddice, dolce e chjéne,

p’a vocja d’angele, sanda favèlle:

“ O janema curtese, o Manduuéne,

ca lla glorje nd’u munne angore dure,

angore uà duré, lundéne lundéne. 60

ll’amiche mije, no pe sta vendure.

a llu camine lli vene mbedite,

tande c’a cammené tene pavure;

e pènze ca ji ndèrre ggjà smarrite,

e c’a rretarde me so’ javezéte,

quèdde ca nd’u Cile àgghje sendite.

Susete, e p’a parola tove ornète

e quèdde c’attocche cume uà cambé,

tu ll’ajute, e mme dé na cunzuléte.

So’ Vejatrice ije ca te fazze allé,

vènghe da luche ca turné desije,

amore m’ò musse e mme fé parlé.

Qquanne jà jèsse nnanz’u Segnore mije

te lode a Jisse d’i mèrete tuje.”

Stètte citte, po’ accumenzéje ije.

“O Donne de vertù, sole pe cuje

lla spècje uméne ji asséje cundènde,

cume jirte tene u Cile u circhje suje:

tande me pjéce stu cumandamènde

c’u vogghje e sènde, se ggjà ne nn’ji ttarde,

e nn’occorre cchjù ca jépre i talènde.

Ma dimme llu pecchè ne nde reguarde

d’ascènnì a qquà bbasce, nda stu cèndre

d’u Luche larje, addic’u turné tt’ jarde”.

“E ggjacché vù sapì tutte lli mèndre

te llu diche subbete” mm’ò fatt’ jose

“pecché nn’agghje pavure de sti mèmbre.

Cj’u àvì pavure de quiddi cose

ca so’ capèce a fé a ll’ate méle,

de ll’ate no, ca ne nzo’ pavurose, 90

So’ fatte, pe grazja devine, téle

ca sta vostra mesèrje ne mme cange,

né lla fjamme d’a fanoje mm’asséle.

Na bbèlla Donne, ngile, llu cumbjange

de stu mbedemènde, ècche llu cumanne

a sta trista lègge, là, mo ce nfrange.

Me ll’ò chjèste Lucije, p’addumanne,

ò ditte: tene abbesugne stu fedele

de tè, e a ttè te ll’arraccumanne.

Lucije, nemiche de lli crudele,

c’ji mmusse, e da mé ji vvenute a jore.

addica steve ll’andica Rachele.

Decètte: Vejatrice, a Dije vere,

pecché tu nn’ajute a chi tt’éme tande

ca pe ttè ji ssute d’a bbrutta cere?

Ne nzinde tu lla piatà de stu cande,

ne nvide tu lla morte c’u cumbatte

sop’a foce add’u mére ne nge vande?

Nd’u munne nn’è viste méje nu scatte

a cunde proprje e pe scanzé nu danne,

doppe llu parlamènde c’àmme fatte,

qquà bbasce vènghe da llu bbune scanne,

cunfudète da sti parole onèste

ca fann’ onore a chi sendite ll’ànne”.

“Doppe c’a mmè ò ditte tutte quèste,

ll’ucchje lucènde, lagremanne, ò puste

e a qquà m’ò fatte venì cchjù lèste:

e vènne da tè, cum’èsse mm’ò mbuste,

da nnanze a quèdda bbèstje te lluvéje

ca t’ò mbedite a stréda corte e ggjuste 120

E allore, pecché a qua tu stéje?

Pecché lla veltà fè llu cor’affètte,

pecché ne nde mine e franghèzze nn’éje?

Ne nvide ca trè Donne bbenedètte

pènzene a ttè nda lla corte d’u Cile

lla bbona parole ca te permètte?”

Cum’i fjure ca da lla notte u gile

so’ chine e chjuse, po’ u sole i mbjanghe

cj’addrizzene dritte sop’a llu stile;

llu stèsse è fatte ije d’a vertù stanghe,

e tande bbona lene ngor’ é sburse

c’accumenzatte pe llu parlé franghe.

“O pjètose quèdde ca mm’ò succurse,

e tu gendile c’à sendite tuste

lli parole vere ca t’ànne surse:

Tu p’u desedèrje u core à despuste

sì, c’a venì pe lli parole toje,

so’ vvenute nda llu prime prepuste.

Mo tu va, ca nu ndènde ji, e no doje,

tu Duche, tu Segnore, e tu Majèstre”

Cchessì è ditte e po’ pe ll’ombra soje

so’ jite p’a vije jèrte e selvèstre. 142

Il giorno se ne andava con l’aria bruna,/ toglieva gli animali da sopra la terra,/ da tutte le fatiche, io solo ed uno,/mi preparavo ad andare incontro alla guerra,/ tanto che per il cammino ero affannato,/ che mi tiene la testa che si inserra (duole)./ O Muse, o bell’ ingegno, mi aiutate,/ o mente che hai scritto ciò che hai visto,/ qui mo si vede quanto pesi (vali),/ ho detto: “Poeta, che mi guidi,/ guardami se questa (mia) virtù è possente (valida),/ prima che m’avvio sopra questo lido./ Tu dici che il parente di Silvio (Enea)./ tutto vive ancora, ombra immortale,/ con l’alto mondo, tanto sensibilmente./ Però, se il contrario ad ogni male,/ garbato è stato pensando all’effetto,/ che uscì da lei doveva essere il che e il quale,/ non deve essere indegno ad uomo di intelletto,/ per tutta la grande Roma e per l’Impero,/ per questo Cielo, per un padre eletto,/ a quale a quale / a dire il vero// fu stabilito per il luogo santo,/ dove siede la discendenza di Pietro./ Per questa discesa che ti dà vanto,/ cose ho ascoltato che sono la ragione/ della vittora e del manto papale./ Se ne andò poi l’antico per elezione,/ per portare conforto a quella fede,/ che è il principio della salvezza (30).

Ma perché io (sto) qui, chi me lo concede?/ Nè Enea e nemmeno Paolo io sono,/ e crede che neanche degno sono (più di) altri./ Quando pure io con te mi abbandono,/ spero che questa venuta non sia da niente,/ se uno pensa e crede che non ragiona”/ Come chi vergogna lo assale,/ ed io con altra idea cambio il proposito/ d’iniziare daccapo, ha voglia,/ così ho fatto su quella crosta,/ che pensando abbia posto fine all’impresa,/ che nell’iniziare è stata tosta (dura)./ ”Se la tua parola ho ben intesa”/ ha risposto, magnanimo, quell’ombra,/ “l’anima tua dal timore è offesa (presa),/ che all’uomo per tanto tempo l’adombra (lo prende),/ si che per la buona impresa non si risolve,/ è falso il vedere la bestia e l’ombra./ Da questo timore ti devi scuotere,/ ti devo dire dell’arrivo che ho inteso,/ della prima cosa che ti dà non è polvere./ Io stavo tra quelli che son sospesi,/ mi chiama una fanciulla ben fatta e bella,/ tanto che le ho chiesto (subito) di comandarmi,/ gli occhi le luccicavano come le stelle/ e, dolce e piano, iniziò a dire,/ con voce d’angelo e santa fa-vella./”Oh anima cortese, oh Mantovano,/ di cui la gloria nel mondo dura ancora/ ed ancora andrà, lontano lontano (60).

All’amico mio, e non per ventura (fortuna),/ gli viene impedito il cammino,/ tanto che ad andare avanti ( cam-minare) ha paura,/ e penso che andrà a terra già smarrito/ a che ho ritardato ad alzarmi (ad aaccorrere)/ ciò che nel Cielo ho ascoltato./ Muoviti, e con le tue forbite parole/ con ciò che gli spetta come vivere/ tu l’aiuti, e mi dai una consolata (conforto)./Io sono Beatrice che ti faccio andare (camminare),/ vengo da un luogo (dove) desidero ritornare./ Amore mi ha spinto e mi fa parlare./ Qunado sarò davanti al mio Signore,/ la lode ti farò per i tuoi meriti”/ Zitti, e poi incomincia io./”O donna di virtù, solo per il quale/ la specie ùmana è molto contenta,/ come alto tiene il Cielo il suo cerchio,/mi piace molto questo comando,/ che già tardi (è e) che lo voglio seguire,/ e non occorre più che tu manifesti il tuo intento./ Ma dimmi, perché non ti riguardi (stai attenta)/ di scendere qui giù in questo centro/ da Luogo largo dove ti preme ritornare.”/ “E poiché vuoi sapere tutto il perché/ te lo dico subito”, mi rispose,/“perché io non ho paura di questa gente,/ si deve aver paura di quelle cose,/che son capaci di far del male agli altri,/ delle altre no, non sono timorosa, (90)

Tale son fatta per grazia divina,/ che la vostra miseria non mi cambia,/ e manco la fiamma di questo falò (in-cendio) mi assale,/ una bella dona nel Cielo lo compiange,/ per questo impedimento, ecco il comando,/ di questa triste legge, là, ora si infrange./ Me l’ha chiesto Lucia, a domanda,/ ha detto ha bisogno questo fedele/ di te, e a te lo racco-mando./ Lucia, nemica dei crudeli si è mossa/e da me è venuta presto,/ dove stavo con l’antica Rachele./Disse: Beatrice, vera lode a Dio,/ perché tu non aiuti chi ti ama tanto, /che per te è uscito dai brutti volti (sguardi),/Tu non ascolti la pietà di questo canto,/ tu non vedi la morte che lo combatte,/ sullo foce dove il mare non si vanta (arriva)?/ Nel mondo non ho visto mai uno scatto (movimento)/ per proprio conto o per scansare un danno,/ dopo il parlar che abbia-mo fatto,/ qui giù son venuta dal (mio) buon sito/ confidata da quest parole oneste,/ che fanno onore a chi le ha udite”/ Dopo che mi ha detto tutto questo,/ ha posto (girato) gli occhi lucenti e lacrimosi,/ e qui mi ha fatto venire lestamente.,/ e son venuto da te come lei mi ha imposto/ e ti tolsi davanti a quella bestia/ che ti ha impedito la vista corta e giusta. (120)

Ed allora perché tu resti qui?/ Perché il timore ti prende l’animo?/ Perché non hai coraggio a muoverti?/ Non vedi che tre Donne benedette,/ pensano a te nella corte del Cielo,/ e la buona parola che ti permette?”/ Come i fiori che la notte il gelo/ (fa) chinare e chiude, poi il sole li imbianca/ e si raddrizzano tutti aperti sullo stelo,/ così ho fatto io, stanco di questa vertù,/e tanta buona volontà dal cuore ho emesso,/ che ho iniziato con le parole franche (sincere, oneste)./ “O pietosa quella che mi ha soccorso,/ e tu gentile che subito le hai dato ascolto,/ le parole vere che ti hanno smosso./ Tu hai disposto il cuore al desiderio/ di venire con te con le tue parole,/ sono venuto nel primo proposito./ Ora tu vai, che uno solo è l’intonto, e non due,/ tu Duca, tu Singore e tu Maestro.”/ Così ho detto, e poi con la sua ombra/ sono andato per (le) vie alte e selvatiche (142).