La grande disputa: e-book vs libro cartaceo

Nel corso degli ultimi anni, gli e-book hanno ampiamente incrementato la propria presenza nell’industria editoriale senza che ciò, curiosamente, abbia portato alla scomparsa dei libri cartacei. Al contrario, non solo i due formati continuano a convivere, ma alcuni dati suggeriscono un ritorno in auge della carta stampata.

La disputa tra digitale e analogico non è certo una novità. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, sembra che sia “il digitale” ad avere la meglio: lo shopping online, ad esempio, sta diventando sempre più popolare, e ciò è comunemente considerata la causa dei mancati introiti dei negozi fisici, mentre i casinò online stanno portando il mercato europeo del gioco d’azzardo online a crescere più rapidamente di quello tradizionale. Infatti, con l’uso crescente della tecnologia, e sempre più aspetti della nostra vita trasferiti online, questo andamento di vendita tra stampa ed e-book risulta piuttosto insolito.

Comodità, fruibilità e varietà sono solo alcune delle ragioni per le quali l’universo digitale sta trionfando. Ma perché le stesse dinamiche non interessano la contrapposizione tra libri stampati ed e-book? Esamineremo di seguito vantaggi e svantaggi tanto degli e-book quanto dei libri tradizionali, e vedremo di capire se uno dei due formati è migliore dell’altro.

E-Book

In generale, gli e-book tendono ad essere meno costosi dei loro concorrenti cartacei, infatti la maggior parte ha un prezzo che va dai 0,99 centesimi ai 9,99 euro e alcuni sono addirittura gratuiti. Inoltre, è possibile sottoscrivere abbonamenti online con offerte vantaggiose per i lettori più accaniti. Ma gli e-book non sono sempre l’opzione più economica, visto che le pubblicazioni di maggior successo sono spesso più costose da acquistare in digitale.

Grazie alla natura digitale dell’e-book, alcune caratteristiche come il font, i colori e l’illuminazione sono personalizzabili dall’utente e queste funzionalità possono rendere la lettura più agevole per chiunque. Un’altra grande attrattiva è data dalla possibilità per i lettori e le lettrici di memorizzare migliaia di e-book su un singolo dispositivo portatile e avere accesso immediato ad un’enorme biblioteca a portata di dito. Tutto ciò porta a leggere più libri: secondo alcuni dati, i proprietari di e-reader leggono, in media, 8 libri in più rispetto a chi tende a preferire il cartaceo.

Anche se la possibilità di personalizzazione e la portabilità sono vantaggi notevoli, gli e-book presentano anche dei tipici svantaggi. In primo luogo, serve acquistare un dispositivo elettronico sul quale leggere il libro, e questo primo investimento può comportare una spesa che va dagli 80 oltre 200 euro. Per coloro che non leggono spesso, in particolare, investire in un e-reader potrebbe essere una scelta tutt’altro che conveniente. Questi dispositivi elettronici, poi, hanno bisogno di essere ricaricati, e alcuni non sono facilmente leggibili all’aperto in pieno sole. Si discute inoltre se gli e-reader possano affaticare la vista, ma non si è ancora giunti a una conclusione univoca in merito.

Mentre alcuni lettori e lettrici amano la facilità e la comodità di acquistare gli e-book, per altri può trattarsi di un’ardua impresa, specialmente per coloro che sono abituati ad andare in libreria, aggirarsi tra gli scaffali, curiosare tra le varie sezioni e, magari, leggiucchiare qualche pagina. Sebbene ciò sia possibile anche con gli e-book, per farlo è necessario adattarsi e modificare un po’ le proprie abitudini e, per molte persone, il bello di avere un nuovo libro sta proprio nello sceglierlo e nel comprarlo: l’e-book può togliere un po’ di magia a questo rituale.

Libri cartacei

Per alcuni lettori incalliti, niente può battere l’esperienza di avere un libro tra le mani, perché, per loro, i libri stampati accrescono il piacere della lettura. Dal poter sfogliare le pagine all’odore della carta, c’è qualcosa di speciale nella sensazione di un vero e proprio libro che un dispositivo digitale non può far rivivere. Si crede inoltre che vi siano benefici scientifici nella lettura dei libri stampati, come la capacità di assimilare più informazioni o di aiutare i bambini e le bambine a diventare lettori e lettrici migliori.

Mentre è possibile possedere una biblioteca di mille titoli sul proprio e-reader, questi e-book non possono essere condivisi senza comunicare anche le credenziali del proprio account. I libri stampati, invece, offrono la libertà, a tutti coloro che amano farlo, di condividere con un amico un libro appena terminato. Inoltre, quando si tratta di libri stampati, non è necessario acquistare un dispositivo che richiederà energia elettrica per rimanere carico. È sufficiente prendere il libro e leggerlo.

Come per gli e-book, ci sono alcuni lati negativi tipici del libro stampato. In primo luogo, i libri cartacei mancano del fattore portabilità. Possono essere difficili da trasportare, specialmente se se ne ha con sé più di uno, oppure uno con copertina rigida. Può essere una gran seccatura quando si è in viaggio, specialmente se si vuole avere la possibilità di mettere più di un libro in valigia. I libri tradizionali mancano inoltre di alcune caratteristiche di adattabilità: non possono essere letti al buio e non è possibile personalizzare alcuni aspetti, come il font.

Un altro svantaggio è dato dall’impossibilità di disporne immediatamente. Gli e-book, con un semplice clic, possono essere letti istantaneamente, e le copie non rischiano di esaurirsi; con i libri tradizionali, invece, è necessario recarsi in una libreria o aspettare che il libro ci venga consegnato.

Conclusioni

In fin dei conti, quando si tratta di confrontare libro tradizionale ed e-book, è impossibile affermare con certezza se uno sia meglio dell’altro, perché molto dipende dalle preferenze personali. Date le cifre di vendita, non sembra che gli e-book metteranno presto i libri stampati fuori dai giochi, e perciò, pare che nessuno dei due sparirà dalla circolazione.