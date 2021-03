Landella deciso a continuare, ma c’è malessere nella sua maggioranza

(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Foggia, 22 marzo 2021. Dimettersi o non dimettersi, questo è il dilemma. Il sindaco Landella con la sua probabile ritrovata maggioranza (il consiglio comunale di domani darà conto dei numeri sull’elezione del presidente del consiglio) tira dritto per la sua strada cercando in tutti i modi di portare consiglieri dalla propria parte. Rigetta qualunque ipotesi di dimissioni accompagnato da un manipolo (non sappiamo quanti siano) che ne appoggia la scelta, o l’ostinazione, a continuare.

Eppure in maggioranza esiste un diffuso malessere, più nei partiti che nelle civiche. Anche dopo l’articolo comparso oggi su Repubblica si starebbe avviando un’interlocuzione nazionale su quello che avviene a Foggia, la terza città della Puglia per numero di abitanti e fra le prime 30 in Italia. Insomma, la Commissione di accesso agli atti approdata al comune di Foggia è qualcosa di eclatante anche per questo.

La possibilità di dimettersi potrebbe passare dai tavoli regionali e nazionali dei maggiori partiti della coalizione per risolversi su quelli locali.

Le indiscrezioni giunte a Stato Quotidiano dicono che – scioglimento o meno, questo si vedrà- i partiti temono una stagione di “veleni” che potebbe inaugurarsi in seguito agli accertamenti della Commissione. Veleni non solo sulle possibili “rivelazioni” ma facilitati, nella loro diffusione, da rivalità e rivalse. Le elezioni regionali sono state segnate, com’è noto, dallo scontro politico tra il sindaco Landella e la coalizione riguardo alla candidatura di Michaela Di Donna, dissidi conclusi con il suo passaggio da Fi alla Lega e dopo un più volte ricercato approdo in Fdi, come si scriveva nella cronaca politica di allora. E’ il caso politico che più ha diviso la maggioranza alla viglia dell’ultima tornata elettorale. A prescindere dagli esiti degli accertamenti della Commissione, la politica guarda anche ai prossimi appuntamenti elettorali, dove si cercano spazi politici.

Fdi a Foggia è nell’occhio del ciclone in questo momento e, in pochi giorni, sia Liliana Iadarola che Erminia Roberto hanno comunicato, a breve distanza l’una dall’altra, le loro precisazioni su quanto emerso sugli organi di stampa, con relativi provvedimenti a loro tutela.

Domani si va in consiglio comunale per riproporre il nome di Lucio Ventura –stando agli ultimi e sembrerebbe definitivi accordi- alla presidenza. Secondo i calcoli della maggioranza e salvo i colpi di scena, a votare per lui sarebbero in 18, compreso il sindaco.

Paola Lucino, 22 marzo 2021