Manfredonia. “Nettuno”: 1 condanna dopo patteggiamento, 3 assoluzioni e 19 “non luogo a procedere”

(STATOQUOTIDIANO, ore 17). Foggia, 22 marzo 2021. Una condanna dopo richiesta di patteggiamento, 3 assoluzioni piene dopo richiesta di rito abbreviato, 19 imputati prosciolti con sentenza di “non luogo a procedere“.

Da raccolta dati in esclusiva di StatoQuotidiano.it, è quanto emerso in seguito alla pronuncia del Gup dott. Antonio Siracusanza, all’esito dell’udienza preliminare svoltasi stamani presso il Tribunale di Foggia, in merito al procedimento penale derivante dall’Operazione Nettuno, che ha interessato la Capitaneria di Porto di Manfredonia, con passata esecuzione – nel dicembre 2019 – di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 agli arresti domiciliari, e 2 sospensioni dai pubblici uffici.

Si ricorda come contestualmente all’esecuzione dei citati 4 provvedimenti cautelari, erano stati notificati ad altri 23 indagati avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Gli indagini sono stati assistiti e difesi dal collegio difensivo composto da: Avv. Antonio La Scala del Foro di Bari, Avv. Michele Gentile del Foro di Foggia, Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello del Foro di Foggia, Avv. Michele La Forgia del Foro di Bari, Avv. Matteo Murgo del Foro di Bologna, avvocato Nazareno Scalzo, Avv. Carmela Caputo, avv. Domenico Di Giorgio, Avv. Andrea Petito, Avv. Daniele Foggiano del Foro di Brindisi.

Nell’udienza del primo marzo 2021, diverse erano state le richieste di definire il procedimento con riti alternativi (patteggiamento e giudizio abbreviato), mentre gli avvocati Nazareno Scalzo e Carmela Caputo, difensori degli imputati S.M. e V.M., avevano eccepito l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine di polizia giudiziaria compiuti dal corpo della Capitaneria di porto.

L’odierna pronuncia del Gup Siracusanza segue l’accoglimento della suddetta eccezione, con relativa sentenza di non luogo a procedere.

Ora non è da escludere un’impugnazione della sentenza in oggetto, con ricorso in Cassazione del Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia, dott. Marco Gambardella.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it