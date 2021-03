Michele La Macchia: “Il decreto sostegno è arrivato e per i braccianti agricoli brutte notizie: ESCLUSI!”

Il decreto sostegno è arrivato e per i braccianti agricoli brutte notizie: SIAMO STATI ESCLUSI! Come al solito i braccianti agricoli sono l’ultimo bottone della camicia.

Noi BRACCIANTI AGRICOLI siamo pronti per scendere non nei campi, ma in CAMPO per i nostri diritti. Siamo stati sempre zitti, ora basta!

Rispetto per chi in piena pandemia ha lavorato con il rischio del covid, sotto l’acqua, sotto il sole e nemmeno viene considerato! Per chi ha portato il cibo sui tavoli dei cittadini, per le fabbriche e per l’estero.

Ora siamo stanchi!!!