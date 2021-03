Omicidio Ciatti. Negata l’estradizione dell’assassino che rischia di ritornare libero

Stato Quotidiano, 22 marzo 2021. La giustizia spagnola ha deciso di respingere la richiesta di estradizione presentata dalla Procura di Roma nei confronti del ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato per aver ucciso ferocemente, con la complicità di altri due connazionali, il giovane fiorentino Niccolò Ciatti all’interno di una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna.

Da quasi quattro anni il ceceno è rinchiuso nelle carceri spagnole in custodia cautelare preventiva. Tale misura di detenzione rischia di scadere il prossimo agosto, e se la giustizia spagnola non provvederà ad un rinnovo della misura o ad una condanna, l’assassino rischia di ritornare in libertà.

“Appena era arrivata la nostra richiesta di estradizione da Roma, nell’arco di un mese e mezzo l’hanno respinta – riferisce il padre di Niccolò, Luigi Ciatti – Sono stati velocissimi, al contrario di quello che stanno facendo, invece, per il processo”. Nonostante le difficoltà da parte della famiglia, di battersi da ormai quattro anni contro un muro giudiziario, il padre di Niccolò crede ancora fortemente nella giustizia. “Mi auguro che ci sia un po’ più collaborazione” ha aggiunto Luigi.

Articolo di Valerio Agricola – Intervista a cura di Giuseppe Laganella – Video e montaggio a cura di Vittorio Agricola