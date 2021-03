Prezzi petrolio: che succede? Scopriamo le nuove dinamiche del mercato

Da qualche tempo a questa parte, è abbastanza facile notare come il mercato del greggio stia facendo notevolmente parlare di sé. Si tratta di un periodo abbastanza delicato, dal momento che, come ben sanno tutti coloro che sono soliti investire di frequente con le piattaforme online sul prezzo petrolio, i dati che sono stati registrati sono decisamente altalenanti.

I futures che riguardano il greggio, infatti, hanno fatto registrare un incremento che ha sfiorato il 3% pochi giorni fa, seguendo quello che era un trend decisamente al rialzo, stimolato anche da segnali di miglioramento importanti in relazione alla seconda parte dell’anno, ovviamente in considerazione della situazione pandemica, della campagna vaccinale e degli spostamenti che potrebbero riprendere entro la fine dell’anno.

Occhi puntati sul greggio

È chiaro che il momento è delicato: gli addetti ai lavori stanno riflettendo a lungo sul prezzo del petrolio, che sembra stia finendo in un trend al ribasso, scendendo anche al di sotto dei 65 dollari al barile. Le colpe? Senza ombra di dubbio qualche lacuna nella struttura dei prezzi a breve termine che caratterizzano il mercato, ma anche dal fatto che il dollaro ha riacquistato un livello di solidità senz’altro maggiore rispetto al passato.

Scendendo un po’ di più nei particolari, il greggio Brent viene scambiato a 68,18 dollari al barile, facendo registrare un ribasso superiore all’1% negli ultimi giorni, mentre il petrolio WTI è calato nuovamente, arrivando a toccare i 64,62 dollari al barile. L’inversione di tendenza è abbastanza chiara ed evidente a tutti, ma non si capisce ancora a sufficienza quanto questo momento sia legato a una situazione pandemica ancora in evoluzione, oltre che il progetto legato alla campagna di vaccinazioni, che sta proseguendo tra alti e bassi e qualche intoppo di non poco, come è avvenuto con la sospensione del vaccino AstraZeneca, ma anche tante incognite in riferimento ai tassi di interesse e all’inflazione.

Cosa si prevede per il greggio?

Secondo quanto emerge dai pareri dei vari analisti, lo scenario futuro dovrebbe essere ancora roseo in riferimento al petrolio, anche se in ogni caso lo stop alle vaccinazioni con AstraZeneca è un colpo basso non indifferente, senza dimenticare come pure le scorte di greggio americano che stanno aumentando sia un altro segnale da non sottovalutare in riferimento alle difficoltà della ripresa.

Indipendentemente da questo momento delicato, il petrolio ha in ogni caso ancora tutte le carte in regola per poter riprendere la strada rialzista che dovrebbe portare a un profitto interessante nel trimestre di riferimento, dato che il lancio dei vaccini, così come la ripresa dell’attività economica, oltre che le regole che sono state stabilite da parte dell’OPEC+ sono fattori che faranno la differenza.

Nonostante i prezzi stiano nuovamente subendo una fase involutiva, permangono diversi fattori che portano comunque a infondere un po’ di ottimismo in riferimento alle prospettive della domanda. Sul mercato a stelle e strisce, stanno cominciando a ridursi, seguendo un ritmo finalmente più lento, anche se il rischio di una quarta ondata non è ancora scongiurato, e nel Vecchio Continente le cose sono ancora molto diverse.

Al contempo, bisogna mettere in evidenza come le vendite di benzina al dettaglio abbiano fatto registrare un incremento simile rispetto ai livelli che vennero toccati nel 2020, con solo l’1% in meno, come ha rimarcato anche GasBuddy. Si tratta di una notizia molto importante per quanto riguarda un settore che punta molto sulla stagione estiva e sulla ripresa dell’economia per poter incrementare i profitti. Insomma, gli esperti sono convinti, perlomeno la maggior parte di loro, che il prezzo del petrolio dovrebbe tornare sulla strada di un aumento. Adesso, però, c’è da prestare la massima attenzione alla domanda di petrolio di Stati Uniti, Europa e Cina, che potrebbe incidere notevolmente su tale andamento. (nota stampa)