Rapina due farmacie, 54enne foggiano arrestato a Bologna

Bologna, 22/03/2021 – La polizia ha arrestato un 54enne originario di Foggia, accusato di due rapine «fotocopia» messe a segno a distanza di pochi giorni in altrettante farmacie di Bologna, una in via Barbieri e l'altra in via Ferrarese. L'uomo è stato identificato dagli investigatori della squadra mobile analizzando i filmati di videosorveglianza delle farmacie e ascoltando le descrizioni dei testimoni. Nei due episodi, avvenuti la scorsa settimana, era entrato in azione all'orario di chiusura, presentandosi con il colto coperto dalla mascherina al bancone dove, dopo avere mostrato un coltello, minacciava i farmacisti e si faceva consegnare l'incasso. A tradirlo sono stati anche i vestiti che indossava, gli stessi in entrambe le rapine. Li aveva anche quando è stato rintracciato dai poliziotti, che gli hanno trovato addosso un cutter.