Videosorveglianza, Cislaghi: “Contrastare la mafia è condizione irrinunciabile per certezza libertà personale”

Prima di parlare di “sicurezza urbana” c’è da fare una premessa, la legalità, la libertà non dovrebbero essere patrimonio di una parte sociale o politica, dovrebbero essere un “bena comune”, un valore condiviso perché non essere oppressi da organizzazioni criminali, mafiose o non mafiose, mina la libertà di tutti ma altresì la difesa della legalità non deve opprimere il dissenso e la libertà di esprimere dissenso e protesta.

Purtroppo a volte le nostre istituzioni si sono “distratte” e le possibilità di implementare sistemi di contrasto a fenomeni criminali, mafiosi e non mafiosi, o non sono stati efficaci come potevano essere, o queste possibilità non sono state colte o sono state colte solo in parte come la vicenda della “video sorveglianza urbana” purtroppo attesta.

La “sicurezza urbana”, intendendo tutti gli atti e misure prese per garantire la prevenzione e la repressione dei reati, ha molteplici e vari attori. I più esposti, perché agiscono sulla strada con la loro presenza, sono i vari corpi di Polizia che hanno competenze a volte sovrapponibili (Carabinieri e Polizia di Stato), a volte specifiche (Guardia di Finanza), a volte con limitazioni territoriali (Polizia Locale), e le loro azioni dovrebbero essere coordinate dal tavolo per la sicurezza istituito presso la Prefettura dove anche i Sindaci hanno il potere di far sentire “la voce” dei cittadini.

La normativa europea (91/396/CEE) prevede che ogni stato membro si doti di un numero unico per le emergenze, il 112, a cui Regione Puglia ha espresso la volontà di uniformarsi con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2019, n. 408, “Attuazione nella Regione Puglia del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 secondo il modello della Centrale Unica di Risposta”.

I vari PON legalità approvati dal 2009 in poi prevedono che nelle città siano implementati sistemi di videosorveglianza urbana controllati in remoto da “control room” per accedere in tempo reale alla visione delle immagini. La qualità delle videocamere e della “control room” sono ben individuate dagli standard minimi richiesti. A questi PON sicurezza ha più volte aderito il Comune di Foggia.

A Foggia le associazioni dei commercianti e degli artigiani hanno stipulato, sempre all’interno dei PON sicurezza, accordi con la Prefettura per implementare l’adozione di telecamere di sicurezza per proteggere da reati gli esercizi economici e i loro dintorni.

Questi sono gli attori che contribuiscono a rendere “pratica quotidiana” la prevenzione e repressione dei reati perché il coordinamento tra le varie forze di Polizia, l’adozione di una centrale unica per le emergenze, l’azione di videosorveglianza implementata dal Comune e dagli operatori economici sono tutti elementi che se programmati ed esercitati insieme possono rendere la città più sicura o, quantomeno, rendere più facile la repressione dei reati assicurando l’individuazione dei colpevoli.

A novembre 2019 Regione Puglia annunciava per l’estate 2020 l’attivazione del servizio Numero Unico Europeo a Foggia in locali situati presso l’aeroporto Gino Lisa a cui dovevano essere destinati parte del personale, 143 nuovi assunti, previsti per estendere il servizio in tutta la regione. Probabilmente l’epidemia di Covid ha impedito che questo impegno fosse rispettato.

Ora, dopo una serie di attività criminali che hanno creato un clima di sdegno sociale è ora che della sorveglianza urbana con videocamere e di coordinamento tra le forze di polizia si smetta di parlarne, di promettere interventi, e si passi dalle parole ai fatti.

Non si può più rinviare sine die la creazione della “centrale per le emergenze” con l’attivazione del servizio NUE, a meno che non si voglia continuare a disattendere una specifica normativa europea, nei cui locali si può attivare la “central room” che, in aggiunta al numero unico, permetta un controllo immediato delle zone sensibili e con un costante monitoraggio in remoto permetta un migliore utilizzo delle forze sul territorio evitando postazioni fisse, la cui funzione può essere svolta dalle videocamere, a favore di interventi mirati sia per competenze che per numero di agenti impiegati.

Alla “Central Room” si deve accompagnare un piano di implementazione del sistema di videosorveglianza che copra le zone più sensibili della città individuate in concorso tra le forze di Polizia operanti in città a cui si deve sommare la rete di videocamere a protezione degli esercizi commerciali e artigianali, rete che se estesa e di qualità può essere di valido aiuto nell’individuare colpevoli di reati e nel lungo periodo diventare essa stessa elemento di dissuasione e prevenzione.

Resta da risolvere l’emergenza furti nelle abitazioni che può essere mitigata con l’adozione di sistemi di videosorveglianza condominiale che, nel caso di furti, possono permettere una più agevole individuazione dei colpevoli oltre che, per la sua stessa presenza, essere elemento di dissuasione.

Un sistema così articolato impedisce che vi sia un “grande fratello” che controlla tutti i movimenti in città ma invece costituisce un valido deterrente all’azione dei delinquenti e un sostegno all’azione della Magistratura per assicurali alla giustizia.

Certo non basta la videosorveglianza per contrastare i fenomeni delinquenziali che opprimono la vita e la libertà delle persone, certo servono anche iniziative di carattere sociale di promozione della vita e della dignità delle persone, ma contrastare la mafia locale è condizione irrinunciabile per ridare certezza di libertà personale e dei diritti che i fenomeni delinquenziali opprimono e schiacciano ogni giorno rendendo la vita di tutti più precaria e povera.

Foggia 19 marzo 2021 – Giorgio Cislaghi

Con i ringraziamenti all’europarlamentare Mario Furore per i documenti UE, all’assessora Regionale Rosa Barone per i documenti di Regione Puglia e a “SOS impresa” per la documentazione relativa ai PON Legalità.

