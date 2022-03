Antonio Fiananese: “Ecco l’arte del rammendo delle reti da pesca”

StatoQuotidiano.it, 22 marzo 2022. L’arte di riparare le reti da pesca, un tempo peculiarità di ogni componente dei pescherecci, con il tempo è divenuta, prerogativa di pochi pescatori, tra cui Antonio Fiananese, una vita passata in mare come pescatore ed altrettanto tempo a riparare le reti, spesso lesionate durante le operazioni di pesca.

Un’arte in via di estinzione ma essenziale per contenere i costi e rimettere in sesto le reti da pesca che hanno ingenti costi di acquisto. Fiero di questa grande passione, che mette a disposizione di tutta la marineria di Manfredonia, Antonio rileva la grave crisi in cui è piombata il settore pesca che avrebbe un responsabile: l’Unione Europea.

Già, alcuni decenni orsono, elargiva contributi per la rottamazione delle imbarcazioni. Oggi, caro gasolio e discutibili regolamenti sulla magliatura delle reti, hanno portato quasi in default il settore pesca, di talché, nel giro di qualche anno, potremmo davvero vedere i due moli, un tempo strapieni di pescherecci, completamente vuoti, il che significherebbe il tracollo della economia della città di Manfredonia, un tempo basata quasi esclusivamente sui fatturati del settore pesca.

Antonio non è solo un artista nella riparazione delle reti, è anche molto attivo nel volontariato. Ha curato il verde, abbellendo la zona della sorgente dell’acqua di Cristo di Manfredonia, realizzando anche tutta la staccionata in legno.

di Antonio Castriotta.