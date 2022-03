Bando voli Gino Lisa, Splendido: “Finalmente qualcosa si muove”

StatoQuotidiano.it, 22 marzo 2022. “Finalmente qualcosa si muove. La pubblicazione dell’avviso pubblico relativo al programma di incentivazioni per l’attivazione di voli di linea da/per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia è una buona notizia per la Capitanata ed è il frutto di un’attività di pressing che come Lega ci ha visti in primissima linea.

Ho ancora il nodo al fazzoletto dell’operatività piena dello scalo entro sei mesi a far data dall’ultima audizione da me richiesta agli inizi di febbraio all’Assessore competente e ad Aeroporti di Puglia.

Auspico che, da questo momento in poi, il percorso sia tutto in discesa. Confido nell’impegno di Adp”. Così il consigliere foggiano della Lega Puglia, Joseph Splendido.

“La Capitanata ha il sacrosanto diritto di avere un aeroporto che possa servire un bacino d’utenza largo e cruciale. Dal Gargano alle regioni limitrofe, lo scalo è strategico per lo sviluppo di questa porzione di Meridione. Sono certo che il mercato saprà cogliere questa opportunità.

Per parte mia continuerò a tenere altissima la guardia. Solo attraverso l’infrastrutturazione, per troppo tempo negata, la provincia di Foggia può avere una chance di crescita, economica, sociale, territoriale”.