Crisi zootecnia, Campo: “Al lavoro per contenimento costi produttivi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/03/2022 – “Una delegazione dei tecnici della Commissione sarà in Puglia il 4 e 5 aprile per approfondire il tema e trovare le soluzioni tecniche utili a consentire l’accesso anche della filiera lattiero-casearia ai fondi di sostegno dell’Unione Europea in materia energetica.