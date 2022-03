Foggia, fedeli in fila per celebrare la Madonna dei Sette Veli

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 marzo 2022 – Oggi, 22 Marzo, è la festa della Madonna dei Setti Veli, la Santa Patrona della città di Foggia. Lunghe file di fedeli, nel rispetto di tutte le norme vigenti, hanno atteso il proprio turno per poter entrare nella basilica e dire una preghiera. Una cerimonia molto partecipata e sentita dalla cittadinanza, nonostante le restrizioni sanitarie ancora presenti.

Don Giulio Dal Maso, durante l’omelia odierna in Cattedrale, ha trattato tre punti fondamentali:

– L’apparizione delle tre fiammelle sul pantano del 1062

“La nostra preghiera quest’oggi deve essere rivolta a Maria perché torni a far accendere le tre fiammelle sui tanti pantani della nostra vita. Per pantani si intendono tutti quei luoghi paludosi che sono diventati inospitali, che sono stagnanti. Quindi situazioni irrisolte, litigi, dissapori, rancori, mancanza di vitalità, situazioni drammatiche e di sofferenza. Anche la guerra a livello internazionale, ma partendo dalle piccole cose che ci portiamo nel cuore, tutte quelle zone paludose dove la luce ed il calore sembrano non mancare. Che Maria possa riaccendere queste tre fiammelle prodigiosamente realizzate sul pantano, perché queste possano riscaldare, asciugare il pantano e far tornare la nostra vita ad essere fertile cioè un terreno non paludoso ma brullo, buono e fruttuoso. Quindi in questo caso che nel pantano della guerra queste fiammelle possano riscaldare, asciugare tutto l’odio, l’astio internazionale e questi fissismi anche politici e possa produrre un terreno rigoglioso, fruttuoso proprio come il terreno di Capitanata, il Tavoliere delle Puglie”.

– L’ apparizione della Madonna nel 1731, sempre il 22 marzo, con il conseguente prodigio di Sant’Alfonso de Liguori che si solleva da terra con un fenomeno di levitazione

“La seconda richiesta fatta a Maria è quella di insegnarci a sollevarci da terra, come nel prodigio di Sant’Alfonso. Ovviamente il mio riferimento non è tanto il fenomeno fisico del distaccamento da terra che è un qualcosa di mistico che evidentemente non riguarda i più però ecco metaforicamente, allegoricamente si intende la capacità di staccare i piedi da terra cioè sciogliere il nostro cuore dalla cupidigia, dall’arraffamento delle cose, dall’ostinazione sui possessi, sugli averi, sui ruoli, sul potere, questo arroccamento che il cuore dell’uomo è portato ad avere invece dello slancio verso il cielo, un’apertura in libertà, in solidarietà, in relazione, in sincerità, in trasparenza”.

– La presenza della Madonna sull’altare Maggiore, anche adesso visibile, con Maria strumento per arrivare alla croce di Gesù

“Il terzo punto era Maria sotto la croce, perché la cosa bella di Maria è che la sua risposta ai tanti momenti bui della nostra città di Foggia è stata innanzitutto rendersi presente, rendersi visibile addirittura a tutto il popolo. Un prodigio inconsueto, solitamente quando Maria appare nella storia penso a Lourdes, penso a Fatima, Medjugorie, appare a dei veggenti.

Invece nella nostra storia foggiana una delle cose più belle che Maria ha fatto è che ha scelto di apparire a tutto il popolo indistintamente. Tutti l’hanno vista e quindi la cosa bella è che l’unico requisito per poter vedere Maria era essere lì presenti. Tante volte la risposta a tanto male, anche alla guerra, anche alle sofferenze, anche alle cose che non vanno non è tanto un prodigio, un miracolo, ma la capacità di non scappare via, ma di restare presenti, come Maria è rimasta presente sotto la croce. È l’unica che non è scappata, tutti sono scappati dal Signore Crocifisso, tutti erano con lui quando moltiplicava il pane ed i pesci, quando camminava sulle acque, quando guariva tutti quanti, oltre cinquemila uomini, senza contare le donne ed i bambini. Ma quando lo stesso uomo fu messo in croce, cioè quando le cose non divennero buone tutti sono scappati, tranne chi lo amava davvero come Maria per esempio, San Giovanni Evangelista chiaramente, ma Maria non scappa mai”.

Don Giulio Dal Maso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Statoquotidiano.it:

“Ho visto tantissimi foggiani oggi che hanno apprezzato l’omelia. Fuori dalla chiesa ho ricevuto tanti feedback positivi e ne sono contento perché ho iniziato l’omelia proprio col comunicare a tutti quanti che ero commosso nell’essere lì.

Per me non è scontato vedere una chiesa gremita e questo significa che Foggia ha ancora una fede ardente, ha ancora una vivacità di devozione, che non deve essere assolutamente spenta. Oggi come sempre la nostra storia torna a farsi viva, proprio perché in questi momenti bui Maria possa tornare ad apparire, a rendersi presente nei nostri cuori, nella nostra società e nella nostra vita”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 22 marzo 2022