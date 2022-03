Foggia, ragazzi ridono e rubano vaso davanti enoteca

FOGGIA, 22/03/2022 – “Ci rivolgiamo a voi ragazzi che avete commesso questo reato… perché di reato si tratta!

Non pubblichiamo il video integrale perché siete stati anche poco “intelligenti” visto che abbiamo le telecamere di videosorveglianza, mentre rubate un vascone con delle piante: ci domandiamo ma voi siete gli stessi ragazzi che poi si lamentano che a Foggia tutto fa schifo, che è una città dove ci si annoia, dove è meglio andarsene e voi famiglie dove siete? Cari ragazzi così vi state facendo rubare il futuro e la speranza di vivere in un mondo e in una città migliore. Se avete coraggio, lo “stesso” che avete avuto nel rubare, vi invitiamo a rimettere a posto ciò che avete rubato”.