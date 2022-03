Furto nella Basilica di San Nicola, rubato l’anello del santo e le offerte

BARI, 22/03/2022 – (baritoday) Furto nella notte alla Basilica di San Nicola. Sembra siano stati rubati gli anelli del santo, il libro e alcune offerte presenti nella teca. Ancora da quantificare nello specifico il bottino.

Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Ignoti si sono introdotti all’interno della Basilica di San Nicola portando via con sé quanto nelle mani della statua del Santo, ovvero il libro con tre palle d’argento ed una croce in argento con alcune gemme; dall’altra mano, un anello in oro con alcune pietre. È stata inoltre asportata una collana reliquiaria, nonché il contenuto delle cassette delle offerte. Indagini in corso a cura della squadra mobile di Bari. (baritoday)