La devozione di Padre Pio per la Madonna dei 7 veli di Foggia

FOGGIA, 22/03/2022 – (vaticano.com) Il 22 marzo si ricorda la Madonna dei 7 Veli, Patrona della città di Foggia, dove viene venerata in maniera speciale la sua effige miracolosa risalente all’anno mille, chiamata anche Iconavetere o Sacro Tavolo.

Padre Pio ebbe una venerazione forte e particolare per questa Madonna, a cui affidò per diverso tempo le sue suppliche e preghiere. Dal 17 febbraio al 4 settembre 1916 Padre Pio dimorò a Foggia nel convento di S. Anna, e molte volte si recò nella cattedrale del capoluogo dedicata alla Madonna dei sette veli e luogo dove è custodita l’icona.

I fedeli che frequentavano la chiesa del convento si accorsero del modo intenso con cui Padre Pio celebrava i divini misteri, la sua vita d’orazione, le sue virtú, i suoi carismi e, in poco tempo, si sparse la voce che a Foggia c’era un monaco Santo. Tutti volevano incontrarlo, parlare con lui, chiedergli di intercedere presso il Signore per ricevere delle grazie, e la gente aumentava sempre di più e si convertiva al Signore. Un luogo importante che gli permise di assistere alla terziaria foggiana Raffaelina Cerase a cui è dedicato il secondo volume dell’epistolario.

Padre Pio da uomo umile quale era si rendeva utile assolvendo alle funzioni che il convento e la Chiesa richiedeva. Terminate queste, quasi quotidianamente, il frate cappuccino faceva delle passeggiate verso l’antico convento dei cappuccini, dove si sono verificate le apparizioni della Madonna dei Sette Veli.

Era importante per Padre Pio perché qui, dove oggi sorge il parco Iconavetere, nell’allora chiesa dedicata nel 1611, a Santa Maria di Costantinopoli, si sono verificate varie apparizioni della Madonna dei Sette Veli, oggi patrona della città di Foggia. Poi, dopo aver fatto visita A Raffaelina Cerase, insieme a un giovane terziario francescano di nome Ciro Ruggiero, si recava presso il Duomo di Foggia per venerare e pregare l’icona della Madonna dei 7 veli.

Padre Pio rivolgeva suppliche alla Madonna per quanto accadeva nel mondo in quel particolare e bellicoso momento storico. Pregava per la pace, affinché il terribile conflitto mondiale terminasse. (vaticano.com)