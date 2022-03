Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Decima parte)

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

È il 2006. Il sostituto procuratore della Repubblica di Foggia Giuseppe Gatti è un giovane magistrato molto attivo sul fronte della criminalità organizzata. È uno di quelli testardi, uno che non molla. Dà fastidio a parecchi, e i boss della società decidono che è arrivato il momento di sbarazzarsene.

Come killer viene individuato un certo Antonio Niro, affiliato all’organizzazione ma senza precedenti, è “pulito”, come dicono in gergo i malavitosi. Gatti è di Bari, e ogni giorno fa la spola in treno fra Bari e Foggia, all’esterno della stazione c’è un’auto che lo accompagna in procura. Niro fa i sopralluoghi per pianificare l’omicidio e, quando Gatti arriva da Bari, anche il killer è in stazione e ne segue le mosse. Il piano per il giorno dell’attentato è aspettare che il magistrato scenda dal treno e poi sparargli alle spalle con una 357 magnum, un’arma di grosso calibro che non lascia scampo. Approfittando del panico generale, per Niro non sarebbe difficile fuggire. I sopralluoghi durano tre giorni, e per tre mattine di seguito Gatti scende dal treno ed esce dalla stazione senza immaginare che qualcuno lo stia osservando nell’ombra. Quando pensa di essere pronto al colpo, il killer torna a casa e si prepara per il giorno dopo. Il giorno dell’esecuzione.

Ma la notte succede qualcosa di inaspettato.

La coscienza del sicario entra in gioco e fa la sua parte. Durante i sopralluoghi, Niro ha visto Gatti parlare al cellulare con la famiglia, sorrideva. È un suo coetaneo. “Non mi ha mai fatto niente”, pensa il killer. “Perché devo uccidere uno che non mi ha fatto niente?”

È un momento difficile. Niro non se la sente di ammazzare quel ragazzo, ma non se la sente neanche di mettersi contro un’organizzazione così spietata. Sono scelte tremende, però vanno fatte.

E Niro sceglie.

La mattina dopo, il killer non va in stazione per sparare a Giuseppe Gatti ma va in questura. Racconta tutto ai poliziotti, fa nome e cognome di chi voleva morto il magistrato e, da quel momento, per lui inizia la collaborazione con la giustizia. È una strada difficile, perché la società foggiana ha cercato di ucciderlo in tre agguati, ma senza riuscirci.

Oggi Antonio Niro vive in una località segreta, mentre Giuseppe Gatti è uno scortatissimo sostituto della procura nazionale antimafia, la DNA. Perfino nelle nebbie insanguinate delle mafie c’è qualche vicenda a lieto fine.

Piernicola Silvis (1954), foggiano, laureato in giurisprudenza, è dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia. Ha scritto otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella per “Gli illegali” (2019). È Cavaliere della Repubblica ed è docente di “Criminalità organizzata” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’’Università di Teramo.