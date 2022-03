Puglia, scadenza contratti OSS carceri: Regione valuta soluzioni

Foggia, 22 marzo 2022, (Pugliasera.it) – C’è l’impegno della Regione a valutare ogni possibile opzione sui contratti in scadenza degli operatori socio sanitari impegnati negli istituti penitenziari. È quanto emerso nel corso dei lavori della III commissione consiliare (Sanità). Il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro ha sottolineato che al netto della impossibilità di prorogare tutti quei contratti che sono collegati alla emergenza covid e che sono in scadenza al 31 marzo prossimo a causa della conclusione del periodo di emergenza straordinaria “c’è l’impegno a immaginare un percorso post covid”.

Sulla internalizzazione servizio Seus 118, la Regione, invece, intende valutare “ogni opportunità offerta da Pnrr” e sulla specifica situazione relativa all’ospedale di Gallipoli “saranno valutate tutte le possibilità per sanare le carenze esistenti”. Manca poco alla istituzione della azienda zero e dell’azienda di prevenzione. È la rassicurazione dell’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese che sulla azienda zero ha fatto sapere che la giunta “sta valutando come inserirla nel contesto generale del sistema sanitario pugliese” e che “i tempi per l’istituzione saranno brevi e soprattutto il cambio di passo del sistema è una realtà incontrovertibile”.

Per quanto riguarda l’azienda di prevenzione sono in corso confronti tecnici per avere un quadro più specifico sull’allineamento delle competenze nel settore specifico della prevenzione. (Pugliasera.it)