Affonda peschereccio della marineria di Manfredonia: soccorsi 2 pescatori

VIESTE (FOGGIA), 22/03/2023 – (foggiatoday.it)

Affonda imbarcazione sul Gargano, guardia costiera soccorre due pescatori in località Porticello, a Vieste. L’intervento è avvenuto la scorsa notte: i militari della guardia costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari, sono intervenuti per prestare soccorso a due pescatori in difficoltà, nel tratto di mare a nord del porto di Vieste.

L’emergenza è scattata intorno alle 22 di ieri e riguardava l’affondamento di un peschereccio della marineria di Manfredonia nei pressi della scogliera antistante la torre di guardia in località Porticello. Sul posto si sono subito dirette due motovedette insieme ad una pattuglia da terra. Fortunatamente i due pescatori erano riusciti a raggiungere la riva a nuoto e lì sono stati assistiti dal personale militare intervenuto. I due malcapitati, nonostante il grande spavento, erano in buone condizioni di salute e non hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.

In corso le attività di polizia per accertare le cause e le eventuali responsabilità del sinistro, causato verosimilmente dal contatto tra lo scafo e un basso fondale che ha portato all’affondamento del motopesca. “Al momento – precisano dalla Guardia Costiera di Vieste – sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza l’area interessata dall’affondamento e dalle prime verifiche sembrerebbe scongiurato un danno per l’ambiente marino e costiero”. foggiatoday.it