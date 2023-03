Foggia, 22 marzo 2023 – Giovedì 23 marzo 2023, alle ore 18 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione, in via Arpi 152, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio dedicato alla memoria di Francesco Marcone, riconoscimento istituito dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia per onorare tutte le vittime della mafia e della criminalità organizzata in Capitanata e per affermare e diffondere la cultura della legalità.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2023, ex aequo, sono state le dottoresse Chiara Amorico e Alessia Rizzi: ad entrambe sarà riconosciuto l’intero premio destinato al vincitore.

Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte il presidente della Fondazione, il prof. Aldo Ligustro, Daniela e Paolo Marcone, i figli dell’ex direttore dell’Ufficio del Registro assassinato in circostanze tuttora ignote nel 1995, e le vincitrici che, nel corso della cerimonia, illustreranno brevemente il risultato delle loro ricerche.

Il Premio “Francesco Marcone” è destinato agli studenti e ai neolaureati o dottori di ricerca dei corsi di laurea triennali, specialistici e magistrali dell’Università di Foggia – o residenti in provincia di Foggia alla data di emanazione del bando – ed ha come obiettivo quello di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche e sensibilizzare l’opinione pubblica e le giovani generazioni sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie.