Ma perchè Monte Sant’Angelo capitale della cultura italiana 2025?”

di GIUSEPPE PIEMONTESE*

Monte Sant’Angelo. Quale Componente del Comitato Tecnico-Scientifico mi si chiede: Perché Monte Capitale della Cultura italiana 2025? Un interrogativo che nasce, secondo me, da una storia che comprende tutta intera una città millenaria, quale è quella di Monte Sant’Angelo, che, con il Santuario di San Michele, Patrimonio UNESCO 2011, ha espresso nel tempo il senso di una appartenenza storico-culturale, che affonda le sue radici nell’origine della civiltà occidentale, ma soprattutto nel senso più alto della bellezza, che scaturisce dai popoli che l’hanno abitata, legata proprio al genio dell’uomo, che ha prodotto i miti, i culti, le leggende, ma soprattutto la religiosità popolare, da cui nasce la storia e la cultura dell’uomo, legate soprattutto alla bellezza del luogo, alla sua identità e quindi all’uomo stesso.

Un luogo, quello di Monte Sant’Angelo, sorto dalla lotta fra il Bene e il Male, che sta alla base del culto di San Michele, che per primo è apparso in una grotta del Gargano, per inondare di luce tutto l’Occidente, attraversando il Mare Mediterraneo per unire così i due mondi, quello orientale e quello occidentale.

Quindi una lotta, rappresentata dall’Arcangelo Michele, che ha debellato con la sua spada (quella simbolica che unisce l’Europa e quindi l’Islanda a Gerusalemme) il Male per affermare nel mondo il Bene. Un Bene che è Vita e nello stesso tempo Arte e Amore per la Natura, la stessa di cui la città di Monte Sant’Angelo è l’esempio più emblematico, per i suoi paesaggi naturali, che ritroviamo nei suoi boschi, ma soprattutto nella Foresta Umbra, con le sue faggete Patrimonio UNESCO 2017.

Una città, quella di Monte Sant’Angelo, dove il sacro si congiunge al profano, attraverso la sua bellezza che risplende attraverso la Natura, ma soprattutto attraverso i suoi monumenti. Una Natura che ogni pellegrino, diretto alla Sacra Grotta, vede ed osserva e che ritrova in essa l’immagine di Dio, verso cui il pellegrino vuole andare. Una città multiforme e misteriosa per i suoi segreti

Il Santuario di San Michele

cultuali e ambientali, vedi il mito di Gargara, legato alla Foresta Umbra e il mito di Gargano, legato alle origini del culto di San Michele a Monte Sant’Angelo. Miti e leggende legati alla Madre Terra, come quello di Calcante e Podalirio, dalle cui acque l’uomo trovava giovamento e salvezza contro ogni male del corpo, per poi immergersi nella notte all’ombra della sacra grotta a contatto con la divinità.

Da tutto ciò nasce il culto di San Michele che diventa storia e civiltà, prima nel mondo orientale e poi in Occidente, dove i primi popoli, provenienti dall’Illiria, sbarcano per prima sulle sponde del Gargano, dando origini alla civiltà daunia. Popoli come che poi incontrano sul loro cammino, attraverso il pellegrinaggio, altri popoli che si riconoscono nella figura dell’Arcangelo Michele, come i Bizantini, i Longobardi, i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, da cui ha origine e si sviluppa la civiltà europea.

Popoli che fanno della città micaelica un punto fermo di civiltà e cultura, oltre che di progresso nella conoscenza fra di loro, in un percorso di civilizzazione che porterà verso la conquista di nuove dimensioni nel campo dell’arte e della religiosità popolare. Dimensioni che nascono dal fenomeno del pellegrinaggio cristiano, lungo i grandi itinerari della fede, fra cui la Via Francigena, la Via Romea,la Strada di Gerusalemme e non ultima la Via Micaelica, quella che si svolge e si sviluppa lungo la Linea Sacra di San Michele. Una nuova dimensione del sacro che nasce proprio dal Gargano e che diventa universale in nome dell’Arcangelo Michele, quale emblema del Bene sul Male.

Battistero e Chiesa di Santa Maria Maggiore

La città di Monte Sant’Angelo nasce, quindi, dalla presenza di una nuova dimensione del sacro e si sviluppa lungo quella Via Sacra Langobardorum che congiunge l’Oriente all’Occidente, tale da creare un’unica entità culturale attraverso il Mediterraneo e, quindi, le sponde dell’Oriente islamico all’Occidente latino.

Il Gargano al centro di due mondi e di due civiltà che diventano unica grazie al culto micaelico. Non vi è città, come quella di Monet Sant’Angelo, che rappresenti nella sua storia e nella sua cultura, questi due mondo, che si incontrano e a volte si scontrano, tanto da caratterizzare la storia dell’Occidente e dell’Oriente. Ciò che unisce questi due mondi è l’arte, la bellezza dei loro monumenti, come le chiese, le cattedrali, i castelli, i centri urbani abbarbicati ai loro territori, come Matera e Monte Sant’Angelo, che vivono in simbiosi con la Madre Terra, da cui prendono la loro ragion d’essere. Non vi è città, come quella di Monte Sant’Angelo, dove l’arte.

Eremi di Pulsano

Risplende attraverso la bellezza dei suoi monumenti, legati non solo al Sacro, come il Santuario di San Michele e l’Abbazia di Pulsano, con i suoi eremi, quanto alla presenza di diverse civiltà e culture, come quella orientale, che ritroviamo nell’architettura e nelle sculture del Battistero di San Giovanni in Tumba, detto Tomba di Rotari dell’XI sec., la Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove l’arte romanico-pugliese si manifesta nelle sue origini che ritroviamo in maniera impeccabile nel Museo Lapidario, dove ritroviamo l’Ambone di Acceptus risalente all’inizio dell’XI sec., alle origini del romanico-pugliese, quando in tutta l’Oriente e in Occidente primeggiava l’arte bizantina.

Nei monumenti di Monte Sant’Angelo l’Oriente si incontra con l’Occidente, creando per la prima volta una nuova arte e un nuovo stile che si rifletterà poi nelle cattedrali romaniche della Puglia e della Toscana. Dal Gargano e precisamente da Monte Sant’Angelo, in quanto terra di incontri di culture e di civiltà, determinate dal pellegrinaggio micaelico, ha inizio questo nuovo percorso caratterizzato da una nuova idea di bellezza, dove la forza espressiva diventa idealità e immagine dell’uomo quale artefice del proprio destino. In un certo qual modo l’uomo diventa simbolo di bellezza e va al di là della bellezza del divino.

Qui a Monte Sant’Angelo troviamo per la prima volta una nuova idea di architettura, di scultura, di pittura, tale da caratterizzare non solo la Puglia ma l’Italia intera e poi l’Europa. Del resto è stato più volte affermato che l’unità dell’Europa avviene attraverso il pellegrinaggio, e quindi attraverso i grandi itinerari della fede, quale

Il Castello

elemento di diffusione della cultura e della civiltà dei popoli. Una unità d’arte, di bellezza, ma soprattutto di intenti sociali e culturali. Monte, con i suoi monumenti, fra cui il castello e l’architettura spontanea del Centro storico rappresenta questo connubio fra Oriente ed Occidente, quale espressione fra due mondi che hanno creato le basi per la civilizzazione dell’uomo mediterraneo, attraverso le prime costruzioni in pietra, come i nuraghi in Sardegna e le case-grotte a Matera, ma anche attraverso la nascita di numerose chiese rupestri, santuari, monasteri, castelli e opere fortificate, al fine di far emergere sempre l’idea di bellezza in ognuno delle loro creazioni, con l’intento di avvicinare l’uomo a Dio, ma soprattutto alla bellezza dell’Universo.

In altre parole solo attraverso i “sacri riti della pietra” l’uomo ha saputo elevarsi verso un mondo più civile e più umano. Pietra di cui sono fatte le grotte, i santuari, le chiese, i castelli, i palazzi, di cui la città di Monte Sant’Angelo ne ha da esporre per essere ammirati. Un paese quasi a dimensione dell’uomo, come una città museo, che ha in sé una storia che

Il Centro storico. Largo Dauno

appartiene, non solo a se stessa, ma alla Puglia, all’Italia intera, ai vari popoli che hanno costruito l’Europa e la civiltà del Mediterraneo. Quella bellezza, che anche se fragile, è potente, perché è feconda e genera vita attraverso i secoli e i millenni. In altre parole solo la bellezza nasce dal tempo e vince il tempo della caducità della vita. Per questo se la Commissione sceglierà MONTE CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2025, significa che sceglierà una città quale espressione della bellezza dell’uomo e della sua civiltà.

Monte Sant’Angelo è la città che sta all’origine della nascita dell’Occidente, che affonda le sue radici nell’Oriente islamico.

Una città legata alla Puglia e al Mediterraneo, uniti dal grande fenomeno del pellegrinaggio micaelico, tanto da giustificare il significato della denominazione del nostro Dossier: Un Monte in cammino, un cammino di civiltà, di cultura e di religiosità popolare, ma innanzitutto un ponte di fratellanza fra tutti i popoli del continente europeo, sia esso cristiano che islamico. In nome della pace e della dignità dell’uomo, Monte è la città dell’incontro fra Oriente ed Occidente e, quindi, una città simbolo della pace e della fratellanza, in nome e per conto dell’Arcangelo Michele.

La Foresta Umbra

Al di là d di tutto ciò, Monte Sant’Angelo rappresenta anche il desiderio dell’uomo di conquistare e perfezionare l’essere non solo per l’aldilà, ma l’essere come elemento di unione fra le civiltà e i popoli, gli stessi che purtroppo oggi si differenziano per etnie, culture, religiosità, odi di parte, tanto da giungere a farsi guerra fra di loro.

Monte invece rappresenta il simbolo e l’idea di far incontrare, attraverso Monte in cammino, i vari popoli in nome non solo della religione, ma soprattutto della dignità dell’uomo, in nome della fratellanza e della concordia.

Quella stessa dimensione di civiltà che un tempo ha creato le città d’arte, con i suoi monumenti, le sue tradizioni, i suoi bellissimi paesaggi naturali, legati alla Natura, come gli eremi di Pulsano, la sua architettura spontanea dei centri storici, che stanno a testimoniare la volontà dell’uomo di vivere in simbiosi con il suo territorio.

Una idea di bellezza che solo una città come Monte in cammino può dare all’Italia e al Mondo. Una città, in altri termini, nata da un incontro fra l’Uomo e il Divino, fra la fragilità umana e il desiderio di superarla, attraverso la bellezza dell’arte, della cultura, della civiltà, ma soprattutto del senso religioso e laico del “Bene Comune”. Bellezza come armonia del creato, con al centro l’Uomo, quale espressione della Terra. Una città simbolo dell’eterna voglia di cercare l’invisibile in terra e di farne parte come elemento di vita e di rigenerazione. Una città che possa elevarsi in alto dimostrando a tutti la sua bellezza e l’idea di una eterna voglia di riscatto, in nome e per conto di un Monte in cammino verso i confini del mondo.

*Componente del Comitato Tecnico-Scientifico di MONTE CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2025