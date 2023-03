Trading ed investimenti: capiamo la differenza

Il mondo degli investimenti è estremamente complesso, soprattutto per chi non ha mai avuto la possibilità di potercisi cimentare. D’altro canto, sono sempre di più coloro i quali invece cercano di studiare il settore per poter intraprendere una nuova attività.

La confusione non è comunque poca, soprattutto da quando si parla di trading online e investimenti. Questi due termini, che spesso vengono utilizzati come sinonimi, in realtà si riferiscono a pratiche molto diverse.

Un settore ormai alla portata di tutti

Oggigiorno il mondo della finanza è accessibile a tutti grazie anche alle piattaforme che permettono a chiunque voglia investire di poterlo fare comodamente da casa.

Le piattaforme di trading online migliori del settore garantiscono non solo zero commissioni, ma anche la protezione del saldo negativo, un servizio offerto solo da broker riconosciuti dalla Consob.

Un esempio pratico su come funziona la protezione del saldo negativo: ipotizziamo di aprire un CDF con una posizione long e investire una somma di a 2000€ con una leva finanziaria pari a 1:5; ciò significa che si avrà un’esposizione pari a 10.000€.

Se l’investimento va male e, ad esempio, si ha una perdita del 30% significa che il nostro saldo va in negativo di 1000€, cifra che, senza la protezione del saldo negativo, saremmo costretti a restituire al broker. Nel caso degli operatori certificati questo rischio è scongiurato.

Che differenza c’è tra investire e fare trading?

Se da un lato chiunque può cimentarsi nell’intricato mondo degli investimenti, sono tanti quelli che lo fanno senza aver capito bene esattamente di cosa si stia parlando. Fare trading e investire non sono sinonimi ma due pratiche che prevedono un approccio, una preparazione e un mindset molto diversi tra loro.

Il trading

Il trading è di concezione più recente e si riferisce all’acquistare e vendere titoli velocemente, addirittura anche più volte al giorno, che si tratti di obbligazioni, azioni o altro. Il trader compra un titolo se sta salendo nell’immediato, curandosi meno delle prospettive a lungo termine, in quanto avrà rivenduto appena il trend sarà cambiato (o poco prima).

Le strategie che caratterizzano il trading sono:

andare long, ovvero comprare per poi rivendere

andare short, ovvero, vendere per poi comprare.

In generale si tratta di investimenti a breve e medio termine.

Investire

L’investimento è la variante più classica del settore e si concretizza nell’acquisto di titoli che si pensa possano fruttare nel tempo, spesso nel corso di anni. L’investitore di solito non vende quando ci sono le normali fluttuazioni di mercato, ma si fa forte dei guadagni più ingenti maturati nel tempo.

Inoltre, l’investitore classico di solito diversifica investendo in molte aziende, aree e settori, anche per ridurre l’impatto di alcune capitalizzazioni meno indovinate.

A caratterizzare l’investimento è quindi una strategia che prevede l’acquisto di asset che verranno mantenuti per un periodo di tempo medio-lungo.

Cosa scegliere fra trading e investimento?

In realtà non c’è una pratica migliore o peggiore di un’altra e fare trading non esclude la possibilità di investire.

In generale il trading è una pratica che se ben fatta può fruttare un guadagno immediato anche se contenuto, mentre per raccogliere i frutti dell’investimento sarà necessario aspettare anche anni. Cambiano quindi il modo di pensare, di agire e soprattutto cambiano le somme messe in gioco e i potenziali guadagni.

