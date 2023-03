Under 15: Virtus Foggia alle finali regionali

Foggia, 22 marzo 2023, (dilettantifoggia.it) – La Virtus Foggia rappresenterà la Capitanata alle finali regionali del Campionato UNDER 15. I complimenti a mister Celestino Ricucci con il suo secondo Valentino Bellino e il preparatore dei portieri Vittorio Pinto. Virtus Foggia primi in classifica con una giornata di anticipo con 7 punti sulla seconda in 9 partite su 10. In 9 partite 44 gol fatti e 9 subiti. Una squadra che si è sempre mostrata unità umile e concentrata sul raggiungimento dell’obiettivo. la compagine del capoluogo è ora tra le migliori 8 squadre under15 di tutta la regione. Molti genitori seguono con passione i ragazzi ma sempre con educazione e rispetto dei ruoli per i ragazzi lo staff e gli avversari. La Virtus nasce 8 anni fa con Dante Bruno Valentino Bellino e Simone Testini.

Questi i protagonisti della stagione: Ciccone Domenico, D’Aloia Lorenzo, Lucarelli Francesco, Ameri Luigi, Mazzilli Stefano, Forcelli Roberto, De Lasa Kevin, Musone Giorgio, Panunzio Luigi, Perla Giuseppe, Giglio Leandro, Pompa Paolo, Diomede Emanuele, Anzivino Domenico, Maiorano Leonardo, Colella Antonio, Bellino Antonio, Sabetti Andrea, Croce Michele e Capotosto Enzo.

LA SQUADRA AL COMPLETO SARA’ OSPITE DEL PROGRAMMA “SPAZIO DILETTANTI” MERCOLEDI’ 22 MARZO SU FOGGIA TV CH 99 (IN ONDA ALLE ORE 21, REPLICA ALLE 23.20 E GIOVEDI’ 23 MARZO ALLE 14,30) CON ANTONIO VILLANI E I SUOI OSPITI (dilettantifoggia.it)