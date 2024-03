Vincere aiuta a vincere, è sempre stato così e sempre lo sarà. L’Italia porta quindi a casa contro il Venezuela un risultato positivo, e sicuramente meritato, che darà più convinzione e morale per le prossime partite. La squadra di Spalletti si è infatti imposta per 2-1 ieri sera a Miami contro la nazionale sudamericana: ottimo test per gli azzurri in vista degli Europei che si disputeranno quest’estate in Germania.

È chiaro però come alcune cose non siano andate così per il verso giusto. Il ct si è presentato con un nuovo modulo per gran parte del match e l’esito non è stato così positivo: tanti errori di impostazione e poche occasioni da gol create. Meglio nel finale con il ritorno al 4-3-3, ma è ovvio come queste gare servano anche per sperimentare un minimo e per testare giocatori che hanno avuto meno spazio ultimamente in nazionale.

Italia-Venezuela 2-1, il racconto del match

L’Italia parte un po’ in punta di piedi e, di fatti, a causa di una disattenzione difensiva, si trova subito a fronteggiare un calcio di rigore contro dopo pochi minuti: Donnarumma è però bravissimo a sventare, lasciando così il risultato in parità. Pian piano quindi gli azzurri cominciano a macinare gioco, ma vanno in vantaggio solo nel finale di primo tempo a seguito di una palla persa da parte del Venezuela: Retegui viene servito tutto solo all’interno dell’area di rigore e con un perfetto diagonale destro sigla il vantaggio. Neanche il tempo di esultare però, che la squadra di Spalletti sbaglia qualcosa in costruzione:Machis arriva di gran carriera e deposita in porta senza il portiere. Si va quindi sull’1-1 all’intervallo.

Nella ripresa si vede un’altra Italia, più convinta alla ricerca del vantaggio e meno superficiale in difesa. Il Venezuela non riesce infatti quasi mai a rendersi pericoloso e gli azzurri invece prendono possesso di palla e ritmo. Con il ritorno al 4-3-3 arriva anche la rete della vittoria: percussione palla al piede di Jorginho che in area finta di calciare e lascia lì per Retegui, il quale raccoglie e ringrazia trovando l’incrocio dei pali in girata. Finisce quindi 2-1 per l’Italia la prima amichevole a Miami in vista degli Europei.

Il prossimo appuntamento dell’Italia: domenica sera contro l’Ecuador

Continua la tournée americana degli azzurri, che dopo il Venezuela si preparano ad affrontare l’Ecuador. Il match è in programma a New York per la sera di domenica 24 marzo a partire dalle ore 21.00 italiane.

Sicuramente il ct farà qualche cambio rispetto al match precedente per dare la possibilità a più giocatori di mettersi in mostra in vista del torneo tedesco. Da capire quale sarà il modulo: se Spalletti continuerà con questo 3-4-2-1 spurio oppure se tornerà alle origini con il suo 4-3-3.